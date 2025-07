El Barça culmina el ‘negocio Pau Víctor’: vendido al Braga por 12 millones más tres en variables

Con el Barça en el avión camino de Japón y Oriol Romeu quedándose solo en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí, Deco, el director deportivo, cerraba el ‘negocio Pau Víctor’. Un negocio redondo para el club azulgrana, quien lo compró hace un año por 2,7 millones de euros, precio fijado en su cláusula de rescisión del Girona. Y un verano más tarde ha vendido al delantero, de 22 años, al Sporting de Braga portugués por 12 millones fijos más tres en variables. Una operación perfecta, aunque el 30% de la misma va destinada al club de Montilivi.

"Se acaba una etapa que ha marcado mi vida", ha confesado el delantero en sus redes sociales. "Una etapa que ha sido mucho más que fútbol. Ha sido un sueño hecho realidad", ha añadido en la carta abierta que ha dirigido a la afición azulgrana, precisando que "el Barça no es solo un club, es un sentimiento que te llena, te transforma y que te hace mejor", ha recalcado.

"Un paso muy importante en mi carrera"

Era el quinto delantero del Barça de Flick, pero la llegada de Rashford le cerraba todas las puertas para la próxima temporada. Apenas jugó 379 minutos la pasada temporada en la que firmó dos goles en la Liga (Osasuna y Mallorca). Ni él, que era el quinto, ni Ansu Fati, cedido al Mónaco, que era el sexto, tenían cabida en el segundo proyecto del técnico alemán.

"Es un orgullo muy grande y un paso muy importante en mi carrera", ha reconocido el jugador de Sant Cugat del Vallès en declaraciones a los medios oficiales del club luso, donde tendrá como entrenador a Carlos Vicens, quien ha llegado este verano al banquillo después de ejercer como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. "Vengo a un club que está en crecimiento, donde los objetivos son muy altos. Estoy en el sitio ideal para crecer", ha reconocido Pau Víctor.

"Hablé con el míster y me ha transmitido una confianza brutal que ya no sentía desde hace mucho tiempo", ha revelado el ya exazulgrana después de su charla con Vicens. "Es un entrenador muy perfeccionista, que procura ayudar al jugador a través de momentos individuales. Creo que él me puede ayudar mucho a entender mejor el juego, a encontrar espacios libres y a tener más oportunidades de gol", ha admitido.

Cláusula de 50 millones de euros

Se queda el Braga el 100% del pase del jugador sin que el Barça se haya dejado opción de recompra alguna, además de fijar la cláusula de rescisión en 50 millones de euros. Tras ser sometido a la rutinaria revisión médica, Pau Víctor firmó el contrato que le unirá al Braga durante las cinco próximas temporadas, además de estrenar su nueva camiseta luciendo el dorsal ‘18’.