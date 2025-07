Ter Stegen desafía al Barça al anunciar que se opera de la espalda y que estará tres meses de baja

Marc-André Ter Stegen ha anunciado a través de sus redes sociales que se va a operar de su espalda. Se esperaba desde hace días a que el portero alemán tomara una decisión con amplias repercusiones deportivas e institucionales. Lo inaudito es que el propio cancerbero anuncie el periodo que estará de baja, unos tres meses, dice, lo cual no desbloquea la incógnita sobre la inscripción de Joan Garcia, llamado a ser el cancerbero titular en la segunda etapa de Hansi Flick.

Ter Stegen, aún capitán del primer equipo, mantiene un salario elevado que incomoda sin disimulo a los dirigentes del FC Barcelona, que presionan desde hace semanas para su salida. Con la operación, la venta o la cesión se hace imposible, pero a la vez, con los tres meses de baja, prolonga la incertidumbre en el club, aún sin Fair Play Financiero, para registrar al exportero del Espanyol.

La normativa de LaLiga permite sustituir a un lesionado por otro jugador si su recuperación necesita un mínimo de cuatro meses. No es este el caso, según Ter Stegen, que habla de un trimestre, lo cual sería una verdadera faena para la entidad, que no podría usar el 80% de la ficha del alemán con Joan Garcia. Desde el FC Barcelona se desliza que en realidad necesitará cuatro o cinco meses al ser reincidente. El pulso está echado y ya nadie se esconde.

Esta será la quinta operación para Ter Stegen en cinco años, tres en la rodilla y dos en la espalda. "Después de mi última operación de la espalda ya volví a los terrenos de juego tras 66 días, casi 2 meses; esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos", ha explicado. Al Barça, claro, le interesaría una baja de mayor duración, de un mes mínimo más, y así poder actuar como el año pasado con Dani Olmo, que pudo jugar gracias a la lesión larga de Andreas Christensen.

En su comunicado posterior, el FC Barcelona parece morderse la lengua y simplemente informa de que la doctora Amélie Léglise, bajo la supervisión de los servicios médicos del club, se hará cargo de la operación en Francia, en el Sports Clinic Bordeaux Merignac. "Al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico", indica.

Es totalmente excepcional que un jugador del primer equipo divulgue el tiempo de baja de una lesión. Suele suceder al contrario, es un tipo de información que en general trata de ocultar. Así que parece evidente que Ter Stegen está enviando un mensaje al club y a LaLiga. A finales de 2023, el guardameta fue operado de una lumbalgia causada por una hernia discal.

"No estoy libre de dolor"

"Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal", ha empezado explicando Ter Stegen en su misiva a los aficionados barcelonistas, publicada en catalán, castellano e inglés.

"Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda".

Joan Garcia, en el entrenamiento de este jueves en la Ciutat Esportiva. / Jordi Otix

"A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado". Termina el germano con un mensaje de esperanza: "No os preocupéis, volveré!", dice enfáticamente Ter Stegen, que ansía disputar el Mundial 2026 con Alemania ahora que Manuel Neuer, su sombra a lo largo de su carrera, ha concluido su etapa en la selección. Esta operación a estas alturas de año le tendría que permitir recuperarse a tiempo. Pero choca con los intereses del Barça.

En sus cuentas ideales, el FC Barcelona conseguiría su propósito de inscribir no solo a Joan Garcia, sino también a Wojciech Szczesny, renovado por dos temporadas, y a Marcus Rashford, con los 100 millones de los asientos VIP del nuevo Camp Nou y la marcha de Ter Stegen. De momento, ni una cosa ni la otra. La incertidumbre continúa en el Barça de Joan Laporta.