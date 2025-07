Leo Messi y Jordi Alba se exponen a una sanción por no disputar el All-Star de la MLS

Leo Messi y Jordi Alba no disputaron este miércoles el All-Star de la MLS: un encuentro en el que el equipo de Estados Unidos y Canadá venció al de la Liga MX (3-1). Los exfutbolistas azulgranas estaban convocados para el encuentro. Sin embargo, ninguno de los dos viajó a la ciudad de Austin (Texas) para disputar el enfrentamiento y ambos se exponen a cumplir una sanción de un partido de suspensión. Así lo rige el reglamento de la Major League Soccer (MLS), a excepción de que un jugador esté lesionado.

"Todo lo que vaya a suceder en relación con el próximo fin de semana no lo vamos a comentar hoy porque el partido es el próximo fin de semana y no necesitamos anunciar nada ahora. Estamos gestionando ese proceso en este momento", apuntó Don Garber, comisionado del campeonato, en rueda de prensa. La ausencia del atacante rosarino y el defensa español no se comunicó de forma oficial hasta este miércoles por la mañana.

La decisión de Messi y Alba se entiende por el apretado calendario del Inter de Miami este último mes: nueve partidos en 35 días, contando con la disputa del Mundial de Clubes y la MLS. "La mayoría de nuestros equipos tuvo un descanso de 10 días. Miami no lo tuvo. Leo ha jugado 90 minutos en todos esos partidos en los que ha participado", consideró Garber. No obstante, el dirigente afirmó que "tenemos que gestionar esto como liga", ya que "tenemos reglas y debemos gestionarlas".

Uno de los antecedentes referentes a esta problemática se produjo en 2018, cuando Zlatan Ibrahimovic cumplió un partido de sanción como futbolista de los LA Galaxy. "Pienso que es ridículo, pero sin comentarios. Ellos pueden hacer lo quieran. Yo vengo de un mundo diferente, vengo del mundo real. Solo lo siento por mis compañeros porque no pude ayudarlos en el juego", expresó entonces el delantero sueco que no jugó aquel año el All-Star de la MLS.

Lionel Messi, del Inter Miami, el gran ausente del All-Star de la MLS / Angel Colmenares

El castigo que le orotgaron a Ibrahimovic es ahora al que pueden enfrentarse Messi y Alba este sábado: día en el que el Inter de Miami se medirá al Cincinnati, el líder del Este. "Jordi salió lesionado en el último partido y tendremos que ver qué dice Miami al respecto", agregó el comisionado de la Major League Soccer sobre el estado físico del lateral.

Cabe mencionar, que Messi y Alba se perdieron los dos entrenamientos en Austin del All-Star este lunes y martes y, finalmente, no viajaron a Texas por este motivo. También hicieron lo propio Luis Suárez y Sergio Busquets. No obstante, ninguno de los dos fue seleccionado por Nico Estévez, actual entrenador del Austin FC, para enfrentarse al conjunto de la liga mexicana en el All-Star.

Actualmente, Leo Messi es el máximo goleador de la MLS con 18 goles. En sus últimos cinco partidos, el argentino marcó cinco tantos y repartió dos asistencias. El próximo duelo que el '10' jugaría, en caso de recibir el partido de sanción por parte del campeonato estadounidense, sería ante el Atlas FC el próximo 31 de julio, en el marco de la Leagues Cup.