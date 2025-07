Iris Tió y Lilou Lluis deslumbraron interpretando su coreografía de ‘Escalate’ de TsarB en la piscina del Arena de Singapur en este Mundial 2025 y consiguieron un oro histórico en la categoría de dúo libre en la que hasta ahora nunca España había conseguido el primer puesto.

Su magnífica interpretación y sincronización con una dificultad altísima y una impresión artística también excelsa les valió a las españolas cerrar la participación nacional en las categorías de dúo con un 282.6087 unidades y un liderato histórico. Tras ellas, la pareja italiana formada por Enrica Piccoli y Lucrezia Ruggiero y la pareja rusa bajo bandera neutral formada por Mayya Doroshko y Tatiana Gayday cerraron el podio.

La esencia de la feminidad fue el tema que defendieron las nadadoras españolas con una absoluta destreza. España, además, era la que presentaba la mayor nota en impresión artística, algo que ayudó al dúo nacional a auparse hasta la primera línea y les valió el 282.6087. No era para menos y no dejaron de llorar en el podio, absortas en las emociones que las embargaban tras su triunfo. Hasta 3.8 puntos sacó España a las inmediatas perseguidoras, las italianas.

Un podio histórico

La buena relación entre ambas ha sido la clave del éxito, según dijeron Iris y Lilou. "Para mi nadar con Lilou es un regalo. Nos entendemos muy bien y nos lo pasamos muy bien entrenando. De hecho, hoy antes de salir a competir nos estábamos riendo y creo que esa es la magia de este dúo", señaló Tió.

Iris Tió y Lilou Lluis suman un segundo oro histórico para España en los Mundiales de Singapur / Agencias

Una felicidad que se refleja en la piscina, donde la pareja española fue mostrándose cada vez más y más cómoda en el agua según iba transcurriendo su ejercicio de este jueves.

"Hemos nadado con toda nuestra energía y con mucha confianza. Se notaba que según iba pasando el ejercicio, según iba pasando cada híbrido, cada figura todo iba saliendo muy bien", explicó Tió.

Lilou Lluis, de 18 años y nacida en Perpinyà, aseguró que es un "orgullo" para una joven nadadora como ella poder competir con Iris Tió, que suma ya en Singapur cinco medallas, dos de ellas de oro.

"Al principio, no te voy a mentir, estaba muy nerviosa, pero me ha ayudado mucho, porque es un nadadora con mucha experiencia. Es un orgullo nadar con ella", indicó Lluis, que ni con la medalla de oro al cuello acababa de creerse que era campeona del mundo. "Es muy fuerte. No podía parar de llorar y ni incluso ahora, tras ver el uno y con la medalla, me lo acabo todavía de creer", concluyo Lluis.

Un descuido fatal

La pareja rusa, la principal rival de Tió y Lluis en la preliminar, presentó una dificultad superior a 60 que se encontraba casi 3 puntos por encima de lo que defendió la pareja nacional. Sin embargo, en el penúltimo híbrido, un descuido de una de las nadadoras dejó sin efecto su perfecta sincronización y ejecución y las dejó con 277.1117 unidades y un tercer puesto por delante de China.

Por su parte, las italianas Enrica Piccoli y Lucrezia Ruggiero con su representación de 'hipnosis' consiguieron también un hito histórico para su país al terminar con un 278.7137 por delante de Rusia y sellando una plata muy valiosa con una nota altísima en impresión artística.

Por otro lado, las chinas, que sufrieron una penalización en la fase preliminar en su segundo híbrido, actuaron en esta final con una coordinación absoluta. Les faltó la esencia propia de la impresión artística pero aumentaron un punto la dificultad para terminar consiguiendo un 274.3090 y terminando en cuarto lugar fuera del podio.