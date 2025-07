Venus Williams, la resiliencia y un regreso triunfal con 45 años en Washington

Venus Williams disfrutó este martes otra vez del sabor de la victoria. En su regreso a la competición, con 45 años y tras estar 16 meses alejada de las pistas, la estadounidense venció a su compatriota Peyton Stearns, número 35 del mundo, por 6-3 y 6-4 en el debut del cuadro individual del ATP 500 de Washington. El día anterior había ganado en dobles.

"No estoy aquí por nadie más que por mí misma. No tengo nada que demostrar. Estoy aquí porque quiero estar", afirmó la ganadora de siete Grand Slams en rueda de prensa tras el triunfo. Porque la tenista que dominó el circuito WTA en la década de los 2000, cuenta, que ahora quiere "disfrutar del proceso” de competir y “no realmente ganar". Y es que la mayor de las hermanas Williams no competía desde el Masters 1.000 de Miami de 2024. Tampoco aparecía en el ranking del circuito femenino desde marzo de 2025.

Pero cuando el WTA de Washington le ofreció una ‘wild card’ para jugar el campeonato, la cinco veces medallista olímpica se dijo: “¿Por qué no?”. Así lo hizo saber a los medios antes de estrenarse en el ATP 500. Antes de ganar este lunes en el cuadro de dobles del campeonato, teniendo como pareja a la norteamericana, Hailey Baptiste. "Me encanta el tenis. Durante este tiempo he estado jugando y no lo he hecho mal. Cuando era niña solo quería jugar y ser campeona. No creía que el amor por este deporte sería incluso más grande que yo misma", declaró la tenista en la previa.

Los entrenamientos a primera hora de la mañana y bajo la lluvia siendo una cría, acompañada de su padre Richard y hermana Serena, marcaron el carácter de una jugadora que se mudó con su familia de California a Compton, una humilde ciudad de Los Ángeles, en los años 80. Por eso, tras estar 16 meses fuera de la competición, —y haberse sometido a una miomectomía en julio de 2024— coger de nuevo la raqueta es algo “simplemente bonito”.

Venus Williams, durante un partido en 2023 / Rob Prange / Rob Prange / AFP7

“Es difícil describir lo complicado que es jugar un primer partido después de tanto tiempo sin competir”, sentenció la primera mujer afroamericana en alcanzar el número uno del ranking WTA: una jugadora de “golpes fuertes y ritmo rápido” que aún trata de ordenar su tenis. “Creo que todo en mi cabeza iba demasiado rápido”, añadió sobre las sensaciones en pista.

"Si no ganas el primer partido, eso no significa que no debas volver a intentarlo. Estoy muy feliz de haber obtenido el resultado que quería, pero si no lo hubiera conseguido, simplemente habría seguido con el siguiente torneo", añadió ante la prensa. Con esta victoria, Williams sigue sumando éxitos. Gracias a este logro, se convirtió este martes en la jugadora de mayor edad en ganar un partido oficial desde la checoslovaca Martina Navratilova —18 Grand Slams en su palmarés— en Wimbledon 2004.

Venus Williams y el idilio con el US Open

La última victoria de Williams en el circuito databa de agosto de 2023, en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, cuando superó a la rusa Veronika Kudermétova. Este jueves, Venus se enfrentará a la polaca Magdalena Frech, número 24 del mundo, en los octavos de final del ATP 500 de Washington: una competición que marca el inicio de la temporada de pista dura en Estados Unidos.

“La pista dura es mi favorita y donde me siento cómoda. Durante este tiempo he estado jugando y no lo he hecho mal”, sentenció Venus Williams después de su debut con victoria en la capital estadounidense. En el horizonte, se abre la posibilidad de jugar el US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada: un campeonato que ha ganado en dos ocasiones a lo largo de su carrera (1999 y 2009). Y aunque ahora Venus Williams esté centrada en "disfrutar del proceso” y “no realmente en ganar", un objetivo resuena en su mente: competir de nuevo en individuales, en la Arthur Ashe. "¿Por qué no?".