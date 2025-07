Intrahistoria de la Ryder Cup en Camiral: un éxito colectivo con varios ultimátums que casi hunden el proyecto

Cuentan desde Camiral que en 2014, después de haber acogido un tercer Open de España, su propietario, el acaudalado irlandés Denis O’Brien, y su consejo de administración, se propusieron dar más lustre a la casa y acoger un evento mayor. ¿Y qué hay más grande en golf que una Ryder Cup?.

Al sueño se le comenzó a dar forma. Hubo reuniones con Keith Pelley, entonces jefe de la Ryder Cup Europe, para acoger la edición de 2023. Se activaron a las instituciones catalanas y españolas. El expresidente de la Real Federación Española de Golf, Luis Gonzaga Escauriaza, recuerda en conversación con este diario que el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, se entregó a la idea. "Hizo de guía en muchas ocasiones y participó en muchas presentaciones. Hay que decir que estaba enamorado del proyecto". Hoy, curiosamente, el ayuntamiento de Girona actual ha preferido quedarse al margen.

Pese a los esfuerzos, Camiral perdió ante Roma. Eso sucedió en 2015, porque a la Ryder Cup le gusta designar sus sedes siete años antes. La RFEG ya venía de perder con la candidatura de Madrid con un campo por construir en Tres Cantos ante París 2018. La segunda Ryder española después de Valderrama no acababa de brotar.

El reciente presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, revela que si Camiral perdió ante Roma fue por un cambio de las condiciones una semana antes de la decisión final "que nos perjudicó. No se portaron muy bien". Guerrero-Burgos considera la perseverancia de su predecesor como un elemento clave de lo que vino a continuación.

Sin subasta

El proyecto dejó poso en la organizadora de la competición. Le gustaron las instalaciones, las comunicaciones, sus posibilidades. Le gustaron hasta el punto de que para la edición de 2031 fue la misma Ryder Cup Europe, ahora dirigida por Guy Kinnings, a la vez director ejecutivo del European Tour Group, la que se puso en contacto con Camiral y no al revés. Dicen algunas fuentes que Kinnings se quedó fascinado con la predisposición de O’Brien de abrir un terreno enorme para construir un tercer campo para la competición, aunque políticamente no se permitió. No veía mayor compromiso que ese.

Guy Kinnings. / Social media

"Fue muy importante que, a diferencia de las otras veces, nos dijeran que no habría subasta, que no tendríamos competidores, que si levantábamos la financiación, elegirían Camiral", cuenta Jorge Salardoy, CEO de la RFEG. Y el proyecto no nacía desde cero.

Pero lo que vino a continuación no fue un proceso plano. Más bien alambicado. En Madrid se avanzó de forma engrasada. El CSD se puso de cara enseguida. El Consejo de Ministros dio luz verde a la parte estatal de la financiación ya en 2023. En Barcelona, sin embargo, hubo más reticencias políticas, más cautela, marcada sobre todo por el componente medioambiental, el económico y después por el balance poco entusiasta de la Copa América de vela.

Los cambios en el Govern y otras instituciones locales ralentizaron el proceso. "Hubo que ir a volver a explicar de qué iba cada vez que había elecciones y ganaban otros", cuentan desde Camiral. Ante la lentitud en poner el huevo, desde Ryder Cup Europe se manifestó impaciencia. Se verbalizaron varios ultimátums. Siempre se lograron posponerlos. Varias regiones españolas -Madrid, País Vasco, Valencia- se postularon como alternativa. Inglaterra también trató de arrebatar la opción española.

El Camiral Golf & Wellness es un resort que combina a la perfección el alojamiento de lujo, el bienestar y la práctica deportiva / Cedida

El miedo a quedarse sin el evento caló en algunos protagonistas ante la indecisión política. Desde la RFEG se asegura que siempre se creyó en Camiral porque se tenía presente que era muy del gusto de Ryder Cup Europe, de ahí que se resistiera a aceptar ofrecimientos de otras comunidades. De hecho, algunos de los consultados creen que Kinnings supo contener a su consejo de administración porque le seducía de verdad el proyecto.

Elogios mutuos

A finales de año la nueva Generalitat del PSC estudió la documentación heredada de ERC. Entraron al terreno de juego de la negociación Albert Dalmau, conseller de la Presidència, y Berni Álvarez, conseller de Deportes. ¿Sus interlocutores? Kinnings y James White, de la empresa organizadora. Presume la Generalitat de poner condiciones nuevas que fueron aceptadas. Siguieron perseverando Denis O’Brien y David Plana, CEO de Camiral. Las visitas de los dirigentes europeos al campo fueron regulares.

Poco antes ya había entrado para ayudar Barcelona Global, una agencia con lo más granado del empresariado dedicada a dinamizar la actividad económica a la que recurrió la Generalitat. Se le encargó encontrar patrocinadores que aliviasen la carga pública de la parte catalana de la financiación.

Emilio Cuatrecasas, según diferentes fuentes, se entregó a la causa. También en trámites administrativos. Los espónsors durante la competición corren a cargo de la propia Ryder Cup, pero hasta el 2031 hay un buen número de eventos para los que Barcelona Global ha captado a patrocinadores, de empresas y de particulares.

Emilio Cuatrecasas, propietario de Empordà Golf / SPORT

"Ha sido un proceso largo que yo he visto muy limpio, en el que han participado muchas instituciones. Todas han ayudado y eso es muy difícil ante tantas partes. No he visto dudas. Es verdad que la Generalitat actual ha tenido un papel muy impulsor. Pero la voluntad política ha sobrado por parte de Catalunya y de España", indica a este diario Cuatrecasas.

Los parabienes se reparten entre todos los consultados de todas las instituciones. Los elogios fluyen de Madrid a Barcelona y viceversa, pasando por Caldes de Malavella. "En momentos de dificultades mantuvimos la fe. Todos creíamos que sería posible. Y hemos creado complicidades con la sociedad civil catalana, que ha empujado mucho, y hemos establecido relaciones personales que fueron muy importantes entre todos los agentes de la negociación", resume Gonzaga.