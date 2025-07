Rashford lucirá el '14' en el Barça: "Estoy muy emocionado, es un gran sitio para demostrar la mejor versión de uno mismo"

Era el número que honró y dignificó Johan Cruyff con el soberbio Ajax y la maravillosa Holanda, transformada en una máquina del fútbol total, en aquella inolvidable década de los 70. Y el que usó su hijo Jordi en el Barça (1994-1996). Y el de Iván de la Peña, Amunike, Gerard López, Ezquerro y Thierry Henry, uno de los grandes ídolos de la infancia de Marcus Rashford, el nuevo dueño del ‘14’ azulgrana.

"Sí... Ya lo puedes decir. Es oficial", así ha anunciado el propio delantero inglés su acuerdo con el Barcelona, acabando con un "¡Visca el Barça!". Descolgó el teléfono, un aparato antiguo, de una tradicional cabina roja, las que inundaban las calles de Londres. Y se colocó una gorra en una imagen grabada en estas últimas horas en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí.

"Lamine es un talento especial"

"Claro que es especial llevar ese número tan tradicional en este club. Sé que este club es especial", ha dicho cuando se le ha recordado su vinculación tan especial con Henry. "Yo he visto muchos partidos del Barça", ha reconocido el nuevo fichaje azulgrana. "Es un honor estar aquí", ha añadido, admitiendo que le han "impresionado los jóvenes jugadores" que tiene Flick en su plantilla. "Hansi ha hecho un gran trabajo con este grupo", ha precisado.

"Este es un vestuario feliz. Este es un club que pone sonrisas a los fans de Barcelona. Se les conoce por jugar un futbol bonito. Juegan con orgullo para proteger el escudo. Es ambicioso y es perfecto para mi" Marcus Rashford — Delantero del Barça

"Lamine es un talento especial. Es excitante. Todo el mundo quiere jugar con el mejores, hay mucho talento en el equipo y estoy feliz de jugar con ellos, y quiza puedo ayudarle y ellos ayudarme", ha reconocido el segundo refuerzo del Barça en esta temporada tras Joan Garcia. "Este es un vestuario feliz. Este es un club que pone sonrisas a los fans de Barcelona. Se les conoce por jugar un futbol bonito. Juegan con orgullo para proteger el escudo. Es ambicioso y es perfecto para mi", ha admitido.

"Quiero ayudar al equipo que ya gano mucho el año pasado y quieren ganar más y valoro mucho esta ambición porque la única forma de mejorar es querer más. Quiero aportar con mi juego, que es rápido, ser dinámico. Es un gran sitio para mostrar la mejor versión de uno mismo", ha explicado Rashford.

"Sigo al Barça desde que era un niño"

"Los valores del club coinciden con los míos. Soy un jugador decisivo, sigo al Barça desde que era un niño. Tengo muchas ganas de ayudar a este equipo a conseguir títulos", ha dicho Rashford en los medios oficiales del club. "Estoy muy emocionado, creo que es un club con el que todo jugador quiere jugar. Me han hecho sentir como en casa en estas primeras horas, todos me han hecho sentir muy cómodo", ha añadido el delantero.

"Fue una decisión fácil. Es la decisión acertada. Es el sitio perfecto para ganar grandes trofeos, hay un equipo joven, con mucha ambición. Tuve la oportunidad en enero, pero al final fui al Aston Villa" Marcus Rashford — Delantero del Barça

El club ha anunciado la cesión hasta 30 de junio, contemplando una opción de compra. Pero el Barça no ha querido dar la cifra que le permitiría quedarse en propiedad con el delantero del United, aunque estará en torno a los 30 millones de euros. Tampoco la entidad inglesa ha dado datos sobre esta cláusula del contrato. "Fue una decisión fácil. Es la decisión acertada. Es el sitio perfecto para ganar grandes trofeos, hay un equipo joven, con mucha ambición. Tuve la oportunidad en enero, pero al final fui al Aston Villa", ha comentado Rasfhord.

Lleva el inglés un dorsal que perteneció después de Henry a Mascherano, Coutinho, Malcom, Rey Manaj, Nico González, Memphis, João Félix y Pablo Torre, el último inquilino de esa camiseta que dejó libre al irse hace unos días traspasado al Mallorca. A sus 27 años, lucirá el exjugador del United, que llega como cedido al equipo de Flick, el mismo número que ‘Titi’, delantero al que le encanta emparentarse. Un ‘nueve’ o un falso extremo zurdo. O sea, un dos en uno.

El primer inglés del Barça en el siglo XXI

No tiene, sin embargo, Rashford, el primer inglés del siglo XXI en el Barça desde Lineker (1986-1989), tanto gol como aquel futbolista, elegante, distinto y certero, que se transformó en un ídolo para el Arsenal de Wenger antes de vestirse de azulgrana para lograr con Guardiola la Champions (2009) que le faltaba, la misma que le arrebató el Barça de Rijkaard en París-2006. Bajo ese recuerdo asoma la figura de Rashford en Barcelona, una ciudad que se convierte, al mismo tiempo, en un desafío. Es ahora o nunca.

"No es fácil llegar a un gran club y triunfar. Acepto el objetivo, aunque quiero disfrutar y tratar de mejorar. Espero poder marcar muchos goles y convertirme en el máximo goleador inglés de la historia, pero priorizo ganar" Marcus Rashford — Delantero del Barça

"Ojalá pueda ser el mejor jugador inglés de la historia del Barça", ha dicho Rashford, recordando, sin embargo, que "por encima de todo lo más importante es ganar títulos". Pero ese es uno de los desafíos que se ha marcado. "No es fácil llegar a un gran club y triunfar. Acepto el objetivo, aunque quiero disfrutar y tratar de mejorar. Espero poder marcar muchos goles y convertirme en el máximo goleador inglés de la historia, pero priorizo ganar", ha insistido.

Repudiado en su casa de Old Trafford, tras dos irregulares años, llenos de conflictos extradeportivos con Ten Hag y Amorim, sus último técnico en el United, el delantero necesita darle un nuevo impulso a su errática carrera. "No quiero hablar de lo que pasó allí. Ha sido mi vida, ha sido toda mi carrera, me dio la oportunidad de jugar a fútbol, pero esto es un nuevo paso, estoy concentrado en dar lo mejor de mí", ha añadido el delantero, quien ha explicado que desea "todo lo mejor" a su antiguo club.

Eufórico Laporta

Al acto de la firma, celebrado esta tarde en las oficinas del Camp Nou, llegó un eufórico Joan Laporta, con la tradicional corbata azulgrana, saludando con el puño derecho en alto a los periodistas que se encontraban detrás de la valla del recinto.

"Mi conversación con Flick fue una de las claves. Ya se vio lo que hizo el Barça en la pasada temporada donde tuvo mucho éxito. Él es un entrenador top" Marcus Rashford — Delantero del Barça

Ya tiene Flick, y antes de volar este jueves hacia la gira asiática que empezará en Japón, a Joan Garcia y Rashford, aunque el club no tiene, de momento, capacidad económica para inscribirlos en LaLiga. “Mi conversación con Flick fue una de las claves. Ya se vio lo que hizo el Barça en la pasada temporada donde tuvo mucho éxito. Él es un entrenador top”, ha dicho Rashford, reconociendo que el técnico alemán le ha trasladado "la ambición" necesaria para seguir triunfando.