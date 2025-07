Lecciones de la Ryder Cup de Valderrama, un fenómeno que pilló por sorpresa a los políticos

Una imagen perdura entre los aficionados del golf de la Ryder Cup de Valderrama en 1997. Severiano Ballesteros, capitán del equipo europeo, montado en un buggy, circulando de una partida a otra frenéticamente, dando instrucciones y ayudando a electrificar el ambiente sin coger un palo. Ballesteros, fallecido en 2011, fue el alma de esa Ryder que por primera vez en la historia no se celebró ni en EEUU ni en el Reino Unido.

Valderrama fue la pionera en España y Camiral cogerá el testigo en 2031. De Sotogrande (Cádiz) a Caldes de Malavella (Girona). Esta vez ha sido posible por la unión y la tenacidad de casi todas las instituciones, pero entonces hizo falta algo distinto, y el carisma de Ballesteros resultó crucial para arrastrar la Ryder Cup fuera de sus fronteras tradicionales.

Ballesteros ya resultó instrumental para la creación de un circuito europeo en 1971 y para la apertura de la Ryder a los jugadores continentales, hasta entonces circunscrita a británicos e irlandeses. Esa modificación reflotó el torneo, que empezó a coleccionar episodios vibrantes. La edición de Valderrama fue un ejemplo.

Nadie lo vio venir

Aquella Ryder Cup despertó una pasión por el golf en España inédita y nadie, en particular los políticos, lo vio venir. "No era un deporte muy seguido en España. Solo se conocía a Ballesteros y poco más. A nivel político, nadie se esperaba el éxito que iba a tener", rememora a EL PERIÓDICO Javier Reviriego, director general del Real Club Valderrama, que entonces era un vecino de Sotogrande de 22 años que trabajó para Sky Sport. "Me encargué de ir por dentro de las cuerdas y decirle al comentarista el palo que usaban en cada momento los golfistas. Como jugaba profesionalmente al golf y hablaba inglés, me contrataron".

Desfilaron por las instalaciones de Sotogrande los Reyes de España, el expresidente estadounidense George Bush o Michael Jordan, entonces en el pico de su fama. También el actor Michael Douglas, el ciclista Miguel Indurain y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch.

Seve Ballesteros, capitán de la selección europea en la Ryder Cup de 1997. / AP Photo/Lynne Sladky

Las instalaciones presentaron un lleno total durante los tres días de competición. Aparecieron aficionados del golf de medio mundo, en particular del Reino Unido y de EEUU. Los chalets de la zona se alquilaron a precio de oro durante la semana del acontecimiento y los hoteles lograron reservas hasta para el cuarto de la escoba. Cinco grandes transatlánticos atracaron en el puerto de Algeciras, que funcionaron como residencia y como casino. Había más de mil periodistas acreditados, más unos 300 encargados de la transmisión televisiva.

La pasión se desbordó en la lluviosa última jornada, la dominical, cuando Europa selló su victoria sobre el equipo estadounidense, que contaba en sus filas con un Tiger Woods de 21 años que venía de conquistar el Masters, su primer ‘major’. El público, enfervorecido, invadió el green en el momento en que el escocés Colin Montgomerie ganó la partida decisiva a Scott Hoche, como si fuera testigo de alguna proeza futbolística.

Las autoridades competentes no se acabaron de creer el interés por la competición y los accesos no se adecuaron y resultaron insuficientes. Las colas se eternizaron en la carretera que llevaba a Valderrama tanto a primera hora de la mañana como, en particular, por la tarde, a la conclusión de la jornada.

Tiger Woods y Justin Leonard, en Valderrama en 1997. / AP Photo/Lynne Sladky

En cualquier caso, la Ryder Cup de 1997 se convirtió en un anuncio inmejorable para la promoción de Andalucía, la Costa del Sol, el campo de Valderrama y los colindantes en Sotogrande. "A partir de ese evento, Andalucía se convirtió no solo en un destino de sol y playa, sino que impulsó el turismo de golf", certifica Javier Reviriego.

El impacto de aquella Ryder no fue solo posterior a su celebración; años antes ya empezó a ubicarse en el mapa de los golfistas aficionados. "Cuando se anunció, faltaban tres años, fue en 1994, y ya se generó un interés. Los números de visitantes comenzaron a subir. La visibilidad se hizo enorme en EEUU y fuimos viendo a norteamericanos venir a jugar al golf".

Un efecto que no es eterno

Y tras la disputa del torneo, la explosión. "Tuvo un gran éxito, con una presencia enorme de medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que fue la primera vez que la Ryder Cup salía de EEUU o Reino Unido, y a ello se unió el debut de Tiger Woods. El impacto de Tiger cambió el golf, se hizo más global", explica Reviriego. De ello se aprovechó Valderrama y los campos vecinos en Sotogrande. "El impulso se mantuvo muchos años", añade. Algún estudio cifró en 235 millones de euros actuales el impacto. Reviriego entiende el método del cálculo pero relativiza la certeza de la cifra.

Javier Reviriego, director general del Real Club de Valderrama. / Federación Andaluz de Golf

El director general de Valderrama recuerda una lección de la que haría bien Camiral en tomar nota. "El efecto no es ilimitado, no es eterno. Tienes que nutrirlo de buenas decisiones". El mundo entró en crisis en 2008, los campos bajaron el nivel de servicios y los campos acusaron el descenso de visitantes, recuerda.

"A partir de 2011 y 2012 se empezó a invertir en los campos, en buenos profesionales para dar un óptimo servicio y ahora vivimos nuestro mejor momento. El golf en Sotogrande, donde hay concentración de campos, se ha convertido en un destino premium. Vienen aficionados de todo el mundo, sobre todo de EEUU", presume. Muchos de sus clientes optaron por comprar una casa cercana entre los proyectos inmobiliarios que florecieron.

Imagen de un hoyo del campo de Valderrama. / Real Club Valderrama

Recuerda que no todas las sedes de una Ryder Cup han sabido aprovechar posteriormente su tirón. "Hay que hacer las cosas bien. Hay que cuidar el antes y el después". Valderrama ha sabido alimentar la marca y en la actualidad sigue acogiendo torneos relevantes del calendario golfístico, como campeonatos de España o del LIV, el circuito saudí. No obstante, Reviriego reconoce que la dimensión que ha adquirido la Ryder Cup supera ahora su capacidad. "Tal y como ha crecido, nosotros no podríamos acogerla ahora". Un verdadero gigante, pues, acude en 2031 a Camiral.