¿Por qué será que te quiero Mont Ventoux?

La mediateca de Montpellier lleva por nombre Federico García Lorca y hasta si coges el tranvía puedes bajarte en la estación en honor del sensacional poeta granadino. Pese a la referencia, no hay ningún escrito que marque la relación entre el escritor asesinado en 1936 y la ciudad del sur de Francia, donde este lunes descansó la caravana del Tour.

Por las montañas de Granada, donde siguen sin encontrarse los restos de Lorca, pasó la Vuelta el año pasado, en uno de los días más calurosos que se recuerdan sobre una bicicleta. Los corredores ya no tenían casi ni sudor de tanto transpirar mientras ascendían montañas alrededor de Sierra Nevada, el lugar en el que Pogacar y Vingegaard, las dos máximas figuras de este Tour, prepararon la ronda francesa. Cuenta la leyenda que en mayo se cruzaron en la carretera y sólo se enviaron un saludo. Ni se pararon, ni quedaron para tomar un café, cosas de la rivalidad.

Sierra Nevada en poco se parece al Ventoux, la gran cita de este martes en el Tour. En la cima del monte provenzal todavía hay menos vegetación que en algunas zonas de la montaña granadina, un lugar donde a muchos ciclistas les gusta concentrarse en altura para afrontar luego los retos de la temporada.

Tesoro del Tour

Pero, sin duda, el Ventoux es uno de los tesoros de la carrera. En un día entre semana, lógicamente si no está programada una etapa del Tour, con pocos coches y no muchos cicloturistas, mientras se asciende por la carretera, se pueden escuchar a las cigarras. No hay lugar en el mundo que no sea la Provenza donde el estruendo de los insectos en verano provoque un estallido de decibelios. Es algo que suena a maravilla y una nota de tristeza cuando el Tour de 2020, el que se corrió en septiembre por culpa de la pandemia, presentó a una Provenza no sólo silenciosa, con unas cigarras que ya eran cadáveres, sino con los campos de lavanda, otro de los identificativos del lugar, cortados a ras, sin que destacase ni el color violeta ni el olor de la flor.

El Ventoux es como una postal que aparece en medio de la nada. La montaña se distingue desde todos lados, resalta en el horizonte y se enmarca como símbolo provenzal. Vas subiendo en bici y el esfuerzo hace que el paisaje se vaya transformando, desde un bosque claramente mediterráneo a una cima con piedras donde el viento se cuela por todas partes, sin un árbol al que arrimarse en busca de una sombra y ni siquiera con cigarras, que no suben tan arriba y que nada tienen que hacer sin vegetación que las proteja.

La proeza de Iban Mayo

Cualquier gran corredor profesional quiere tener apuntada una victoria en el Ventoux, signo de que es uno de los grandes del Tour, aunque por años que pasen siempre quedará en su carretera el recuerdo de la prodigiosa cronoescalada que hizo el corredor vizcaíno Iban Mayo durante el Critérium del Dauphiné de 2004 cuando literalmente se comió a Lance Armstrong, que era el gran favorito, y estableció el récord de escalada a la reliquia de la Provenza. Lástima que no lo hiciera en el Tour.

La fotografía de rigor, en la conquista del Ventoux, es un acto de fe obligado, que haya constancia de la hazaña, que la vean amigos y familiares y que puedan recitar a cuenta de Lorca aquello de “el barco sobre la mar y el caballo en la montaña / Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda”.