Las emotivas palabras de Carlos Checa a Pau Alsina tras su muerte: "Vivirán para siempre en nosotros"

El mundo de las motos está de duelo por la muerte del joven piloto Pau Alsina en un accidente la mañana del pasado 19 de julio. El motorista se estaba entrenando en el circuito de MotorLand Aragón. Según ha explicado la familia a Regió7, el piloto catalán salió proyectado por encima de la moto y cabeceó al suelo. Fue trasladado de urgencia al hospital de Zaragoza, donde fue operado y quedó ingresado.

Sin embargo, debido a las graves lesiones que había sufrido, no superó la operación y murió el 21 de julio. Ahora, la familia ha iniciado los trámites para trasladar el cuerpo, de nuevo, a Sallent, la localidad que le vio crecer.

Futura promesa del motociclismo

El piloto catalán disputaba con el Team Estrella Galicia 0.0 la competición de Junior GP de la Federación Internacional de Motociclismo. Tal como había confesado en una entrevista a Regió 7, Alsina afrontaba este año "una temporada decisiva" para continuar con sus objetivos a largo plazo y poder llegar al mundial.

Asimismo, el motorista sallentino explicó que se veía de aquí cinco años "en el segundo año en Moto2 o como rookie en MotoGP". Aun así, siempre se mantuvo con los pies en la tierra, conocedor de que tendría que continuar su desarrollo a base de "disciplina y esfuerzo" para seguir creciendo.

Alsina era considerado como una de las grandes promesas del motociclismo catalán, que tiene como modelo a los hermanos Márquez o a los Espargaró.

Las conmovedoras palabras de Carlos Checa

Después de conocerse la triste noticia, que ha desatado una ola de reacciones, uno de los mensajes más emotivos ha llegado de Carlos Checa, expiloto de MotoGP.

Checa fue uno de los instructores de Pau Alsina cuando empezó en este mundo del motociclismo y le acompañó desde entonces. El piloto de MotoGP, ya retirado, ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) unas emotivas palabras: "Pau, te has ido, nos has dejado, pero tu sonrisa, tu entusiasmo y tu fuerza vivirán para siempre en nosotros. Adéu amic! Que la terra et sigui lleu Pau Alsina", expresando su tristeza por la pérdida tan grande.

Pau, te has ido, nos has dejado, pero tu sonrisa, tu entusiasmo y tu fuerza vivirán para siempre en nosotros.

Adéu amic!

Que la terra et sigui lleu Pau Alsina.@JuniorGP #paualsina pic.twitter.com/d3ogLCh1Mq — Carlos Checa Carrera (@CarlosCheca7) July 21, 2025

En su cuenta de Instagram, también, ha mostrado su consternación: "Hoy nos dejó Pau Alsina. Tenía toda una vida plena por delante, pero un duro golpe se lo llevó, y una parte de nosotros se va con él. Espero y deseo tenga el mejor cielo. ✨Es hora de apoyar a su gran familia, de la que no puedo imaginar el profundo dolor y largo duelo les queda por recorrer. Siempre estaré ahí para acompañaros. Pau estimat per sempre".

Las reacciones del mundo del motor

El equipo de Alsina le ha dedicado unas sentidas palabras a través de un comunicado: "Desde el Team Estrella Galicia 0,0 y Monlau Motul, lamentamos comunicar el fallecimiento de Pau Alsina, como consecuencia de un grave accidente sufrido el pasado fin de semana en MotorLand Aragón. Su compromiso y su actitud; siempre positiva y cercana, permanecerán para siempre en nuestra memoria. Descansa en paz, Pau. T’estimem."

Además, los hermanos de Cervera -referentes de Alsina-, también, han publicado vía historias de Instagram su pésame a la familia y amigos. Por un lado, Marc Márquez ha comentado: "Sin palabras. Qué injusta es la vida. Descansa en pau, Pau". Por otro, Àlex Márquez ha expresado: "Siempre con nosotros Pau! DEP".

El actual campeón del mundo de MotoGP también Jorge Martín ha manifestado en sus redes sociales su conmoción: "Descansa en paz Pau! Muchísimo ánimo a todos sus seres queridos". A su vez, el piloto de Roses Maverick Viñales ha colgado en su historia de la red social su lástima: "D.E.P".