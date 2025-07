Enric Mas se queda sin la gloria del Ventoux

Sonreía Eusebio Unzué en la salida de Montpellier mientras hablaba largo y tendido con Giovanni Lombardi, mánager de Juan Ayuso, al que le dijeron anoche desde el UAE que, por si acaso no acude Tadej Pogacar, comience a preparar la Vuelta. “Es una etapa para la general”, repetía José Joaquín Rojas, director del Movistar. Mánager y técnico tenían una carta escondida, la que se jugó a una mano, pero sin suficientes ases en la manga para ganar en el Ventoux, el ‘Gigante’ provenzal y el monte que dejó sin gloria a Enric Mas en el mejor día en su duelo maldito con el Tour.

Parecía a 10 kilómetros, después de atacar, que lo iba a conseguir. Qué duro es el Tour para Mas. Cuando la ronda francesa no te quiere no hay nada que hacer, ni que sueñes con la victoria después de verte cabeza de carrera por primera vez, desde 2019, cuando debutó, con las motos que acompañan siempre al primer clasificado del día. Querer y no poder. Maldita suerte y qué buenos que son los demás.

Mas se quedó con la miel en los labios, 10 kilómetros de gloria que ni le valieron, con una injusticia aplastante, para conseguir el premio a la combatividad, que le dieron al irlandés Ben Healy que peleó hasta la misma línea de meta con el francés Valentin Paret-Peintre para consagrarse en el Ventoux. Primera victoria local. Tiraron cohetes en los valles provenzales.

Paret-Peintre, el ganador, todo hay que decirlo, vino al Tour a ayudar a Remco Evenepoel y siempre estuvo hasta la retirada del flamenco por detrás suyo. Al menos, llegó fresco para triunfar en el Ventoux y darle una alegría al cuerpo de los aficionados franceses.

Un monte sin vegetación

Mas se quedó sin fuerzas cuando el Ventoux se transformó en el monte sin vegetación, un desierto entre los árboles y los ríos franceses, un desastre ecológico del siglo XIX cuando arrancaron todos los troncos para fabricar barcos. Allí entraba el viento. Allí era un infierno para un ciclista en solitario. Por detrás, Paret-Peintre y Healy iban a relevos. Luego, encima, se les unió el colombiano Santiago Buitrago. Nada que hacer para un mallorquín voluntarioso, para un ciclista que en otoño será padre por segunda vez, para uno de los corredores con más mala suerte en los últimos años. La falta de decisión a veces, el miedo a los descensos en otros, la no progresión en las contrarrelojes, pero que se convierte en un ángel sobre la bici cuando coge el ritmo de escalada, Al menos, cuenta con la satisfacción de haber sido hace tres años, en el Giro de Emilia, uno de los pocos que ha dejado clavado y derrotado a Tadej Pogacar en una subida ganándole una carrera.

Mas se quedó sin fuerzas en el momento definitivo; me pongo, me quito las gafas, me arrojo agua sobre el cuerpo y las piernas. Enlazó y volvió a hacer soñar hasta que, cuando Healy y Paret-Peintre comenzaron a atacarse por la victoria de etapa, ya estaba fundido, tanto que hasta Pogacar y Jonas Vingegaard lo superaron en los últimos 50 metros del Ventoux.

Otra historia por detrás

La lucha entre los dos primeros de la general fue otra historia, una carrera diferente, una táctica extraordinaria del Visma, quizá la primera parte de un plan de todo o nada del que presume la escuadra neerlandesa desde que comenzó el Tour. En la tercera semana Vingegaard está muy fuerte y Pogacar, del que trataron de ver alguna duda en Superbagnères, en la despedida de los Pirineos, sufrirá. ¿Sufrirá? Ni por asombro.

Ni por esas. Aguantó tres demarrajes demoledores del corredor danés. Se mantuvo sereno a rueda de Vingegaard mientras iban llegando unidades del Visma, que estaban por delante; primero, Tiej Bennot, y luego Victor Campenaerts. Auxiliaban a Vingegaard, quien tomaba oxígeno, pero Pogacar también.

Qué duelo, que no se acabe, da igual que siempre gane el mismo, pero que Vingegaard le haga sudar y le ponga más difícil la ruta hacia un cuarto Tour, como tirándole chinchetas o clavos por el camino. A 1.600 metros contraatacó Pogacar. Vingegaard tuvo que ponerse en pie sobre la bici. No sólo lo capturó, sino que trató de rematarlo. Otra vez disparo al palo. De nuevo, Pogacar, majestuoso, el número uno, decidió esperar a los últimos metros, allí donde apareció Mas, allí donde se lo comieron, para apretar por última vez a su rival danés y castigarlo con otros dos segundos de renta.

No se conformará Vingegaard. Lo sabe Pogacar, nuevo líder también de la montaña y con la regularidad a tiro, y lo intuye todo el Tour. Este miércoles habrá tregua y presumible esprint en Valence, pero el jueves, ¡ah! el jueves, gloria bendita, la etapa reina, la más felina de este Tour, Corchevel, La Loze… a comprar palomitas.