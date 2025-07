Álex Abrines anuncia su retirada del baloncesto: "Me habéis sostenido más veces de las que imagináis"

El Barça y el mundo del baloncesto pierde a uno de sus emblemas. Álex Abrines ha anunciado este martes su retirada del baloncesto. "Me voy tranquilo, con el corazón lleno y la conciencia en paz", confiesa el jugador en una de las dos cartas que ha dirigido la afición. Una, a todo el mundo del baloncesto. Una segunda, en concreto al Barça, el club de su vida, y a los culés que lo han apoyado durante tanto tiempo.

"Culers, ha llegado la hora de decir adiós. Ha llegado el momento más complicado para mí después de tantos años defendiendo esta camiseta con orgullo. Le he dado muchas vueltas y, aunque echaré de menos muchas cosas, muchos espacios y muchas personas, sé que mi camino vital debe seguir hacia otro lugar", ha relatado en un escrito que ha compartido en sus redes sociales. "Después de una intensa vida profesional en la que he quemado etapas más rápido, es el momento de vivir la vida que quiero vivir, de elegir mi camino. Y ese no es otro que querer pasar más tiempo con mi familia y los míos. El baloncesto y, en este caso, el Barça, me lo han dado todo, pero seguramente también han hecho que olvidara parcelas muy importantes que ya forman parte de mi vida actual", ha añadido.

Abrines, de 31 años, ha vivido dos etapas como jugador del Barça. La primera en 2012, cuando fichó por primera vez, y se consolidó como uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa. Ocupó el vestuario azulgrana hasta el 2026, donde dio el salto a la NBA con los Oklahoma City Thunder. Allí jugó 3 temporadas, hasta que en 2019 decidió volver a casa para poder cuidar su salud mental. "Soy feliz con lo que he sido. ¿Podría haber estado más años jugando? Seguramente, pero no habría llegado a la conclusión que he tomado. Por eso digo adiós al mundo profesional, porque mi presente es otro y es el que deseo", cuenta.

Desde su vuelta al Barça hace ya seis años, Abrines se ha erigido como un emblema y unos de los jugadores más queridos por la afición. "Volviendo al Barça, solo quiero que sepáis que me llevo tantas cosas… compañeros de trabajo que ya son amigos, profesionales que me han ayudado desde el primer minuto y un calor humano que nunca viviré en ningún otro lugar: la magia del Palau. LA magia del Palau, y lo escribo en mayúsculas porque así la siento, es la que nos ha hecho grandes, la que nos ha hecho ganar títulos, la que ha provocado remontadas espectaculares, la que me ha hecho emocionarme muchas veces. Como capitán he tratado de hacerlo lo mejor que he sabido. Nadie nace aprendido y esta no es una tarea sencilla ni agradecida a veces, pero siempre he dado lo mejor por los compañeros y por el club, y espero que mis compañeros lo hayan sentido así también", confiesa Abrines en la carta de despedida al club de su vida.

El jugador mallorquín no ha sido solo clave para el Barça, sino que su desempeño con la selección le ha valido reconocimientos más allá de la entidad azulgrana. "También he tenido el privilegio de representar a la selección española, algo que siempre llevaré con un orgullo inmenso. Cada camiseta que me he puesto la he sentido como una extensión de mí mismo, y he dado lo mejor que tenía en cada entrenamiento y cada partido".

Fuera de la pista, Abrines ha sido un referente en lo personal. Su defensa del cuidado de la salud mental y su generosidad para dar voz a tantas personas sin duda forman parte de su legado.

Afición, me habéis sostenido más veces de las que imagináis

"Este camino no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas: entrenadores, compañeros, cuerpo médico… Pero, por encima de todo, vosotros, la afición. Gracias por cada aplauso, cada mensaje, cada muestra de ánimo, incluso en los momentos más duros. Me habéis sostenido más veces de las que imagináis. Me voy tranquilo, con el corazón lleno y la conciencia en paz. El baloncesto seguirá siendo parte de mi vida, pero ahora es tiempo de estar con la familia y disfrutar de una nueva etapa", termina en el escrito que sella el adiós a las pistas de un deportista que ha demostrado que se puede ser mucho más.