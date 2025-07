Vingegaard anuncia guerra en el Ventoux y Pogacar acepta el reto

Centrado en el Tour y exhibiendo cada día el jersey amarillo Tadej Pogacar se siente un hombre feliz al que no gusta ahora que le pregunten por la Vuelta, por más que le insistan los periodistas españoles. Primero quiere ganar en París, luego relajarse un poco y finalmente decidir si va o no a la ronda española, que ni la tiene confirmada ni anulada. Ahora sólo piensa en la alta montaña, en el “icono del Ventoux”, tal como se refirió a la montaña provenzal este lunes en Montpellier y en olvidar el mal recuerdo de hace dos años, cuando se despidió definitivamente de la victoria en el Tour, camino de la cumbre de la Loze, en Courchevel, que se asciende el jueves.

“Creo que diseñaron el recorrido del Tour de este año para asustarme, primero Hautacam y después el Ventoux y la Loze donde Vingegaard me ganó. Pero me encantan estas subidas. Tengo muchas ganas de que lleguen, sobre todo, la Loze porque será un desafío. No busco revancha, pero espero tener las mejores piernas”. Vingegaard le ganó en Hautacam el Tour de 2022. El danés, en el Ventoux de 2021, descolgó subiendo a Pogacar que enlazó en la bajada y en Courchevel-La Loze de 2023 el fenómeno esloveno pilló la peor pájara de su carrera deportiva.

Pogacar saluda a Lenny Martínez, líder de la montaña, en presencia del jersey verde Jonathan Milan. / ASO

Llega la semana definitiva del Tour, dura de pelar, una encerrona entre el Gigante de Provenza y los Alpes, primero Courchevel y después la despedida del viernes de la alta montaña con la llegada a La Plagne. Pogacar lleva más de cuatro minutos de ventaja, no ha dado ninguna señal de crisis y parece tenerlo todo bajo control de cara a una cuarta victoria en la carrera.

El desafío

Sin embargo, de buena mañana, desde Narbona donde descansaba el equipo Visma, Vingegaard le lanzó un desafío, que lejos de rendirse, todavía no daba el Tour por perdido y seguía insistiendo en que tiene un plan, que todavía no descubre, para dar la gran sorpresa y desbancar del amarillo a su contrincante esloveno.

“Sigo pensando que puedo ganar el Tour. Claro que hay una gran diferencia ahora mismo, pero creo que puedo lograrlo. Normalmente siempre llego mucho más fuerte a la tercera semana de competición, donde tengo un plan establecido que todavía no voy a revelar”. Sólo faltaría, aunque ante la insistencia para que definiera más cuál sería su táctica simplemente avisó de su intención: “¡Atacar!”.

Jonas Vingegaard, camino de Carcasona. / VISMA TEAM

El ataque o la respuesta sin titubeos de Pogacar puede empezar este martes en el Ventoux o seguir el jueves y el viernes en los Alpes tras el paréntesis, con previsible esprint, del miércoles en Valence. “Estoy listo para pelear con cualquier y especialmente con Jonas. Tengo mucha confianza y sé que en esta tercera semana no puedo perder nunca la concentración”, palabra del jersey amarillo.

A punto para la batalla

La batalla empieza este martes en el Ventoux, una de las grandes joyas del Tour, aunque como ha sucedido desde el primer día en Lille sólo Vingegaard, saque o no el arma secreta que por ahora no le ha funcionado como querría, parece preparado para dar guerra a Pogacar. O por lo menos para intentar responder a los ataques del esloveno y mantener la emoción en el duelo entre los dos, aunque finalmente caiga derrotado.

“Ya he madurado un poco. Es mi sexto Tour, siempre he rendido a un alto nivel, y ahora puedo decir que tengo algo de experiencia. Ciertamente, todavía no toda la experiencia, pero estoy aprendiendo cada día en el Tour", reconoce Pogacar. La lucha está servida.

