Omar El Hilali: "A quienes no vengan a trabajar hay que devolverlos al país del que vengan"

El jugador del Espanyol, Omar El Hilali, se ha mostrado tajante con la mala imagen que causan los inmigrantes que delinquen al resto de inmigrantes en una entrevista concedida a betevé. "Los que no vengan a trabajar hay que devolverlos a su país", ha dicho.

El futbolista ha asegurado que no se refiere a ninguna nacionalidad en concreto y que quienes delinquen relamente son una minoría. "La gente extranjera que viene a trabajar es la mayoría, pero una minoría que viene aquí y no a buscarse el pan de cada día que mancha la imagen del resto que sí que viene a trabajar", ha dicho el futbolista perico.

"La gente que no sabe que soy futbolista me mira mal como si hubiera cometido 40 delitos. Y eso nos perjudica. Creo que sería muy sencillo que aquellas personas que no vienen a trabajar devolverlos al país del que vengan, sea cual sea", ha dicho el jugador blanquiazul.

El Hilali, hijo de inmigrantes marroquís, asegura que "la mayoría de la gente que viene aquí, no sólo de Marruecos o de donde sea vienen a trabajar ya ganarse el pan. Pero hay una minoría que no vienen con esta idea". El jugador s eha mostrado tajante