De Gary Lineker, el último mohicano inglés del Barça, a Marcus Rashford

Vino como estrella mundial. Vino Gary Winston Lineker al Barça de Núñez y de Terry Venables, transformado en el máximo goleador del Mundial de México-86, tras firmar seis tantos y eso que fue eliminado en cuartos de final, burlado por la ‘mano de Dios’ de Maradona y engañado, al mismo tiempo, por el gol del siglo pasado. Vividas ambas epopeyas argentinas en el imponente y gigantesco Estadio Azteca donde el ‘bilardismo’ alcanzó su cumbre.

Vino del Everton Gary, el último inglés que pisó el Camp Nou antes de que lo haga Marcus Rashford, para instalarse en el corazón del área del viejo Camp Nou, pero topó con Cruyff un par de años más tarde y lo confinó a la banda de tal modo que hasta coescribió un libro, junto al periodista Joan Valls, con un elocuente título: ‘¿Dónde está el delantero centro?’ Una pregunta con trampa porque todos sabían que el ‘nueve’ con Johan jugaba en la banda derecha.

Lineker y equipo del FC Barcelona en una imagen de archivo del 30 de marzo de 1988. / ZOLTAN CZIBOR / Archivo sports

Y el ‘nueve’, claro, se hartó. Tres años después regresó a su país para enrolarse en el Tottenham coincidiendo con los años iniciales de la creación del ‘Dream Team’ donde no había un lugar para un delantero centro como él. Cruyff prefirió colocar a Michael Laudrup antes que apostar por Lineker, el último jugador inglés que ha vestido la camiseta azulgrana.

36 años más tarde llega Marcus

Es, en realidad, el único que lo ha hecho desde hace más de un siglo. El último antecedente inglés en el Barça se remonta a la figura de Harold ‘Jack’ Stamper, un anónimo centrocampista nacido en Stockton-on-Tees en 1889, quien apenas jugó seis partidos de azulgrana (temporada 1922-23). Desde entonces, Lineker y el vacío.

Marcus Rashford celebra un gol que marcó con el Manchester United al City / Ap

Enemistado como ha estado históricamente el fútbol de las islas con el Barça. Dos culturas contrapuestas de entender el juego que se han ido rechazando y casi, casi repudiando porque desde que se marchó el ‘nueve’ al que no dejaron actuar de ‘nueve’ nadie más ha realizado este tránsito.

Hasta este verano cuando Marcus Rashford, un chico nacido en la Academia del Manchester United, a quien no quieren ni ver en su propia casa, traza el mismo camino que Lineker. Han pasado ya 36 años, un larguísimo tiempo de recelos y enemistades porque en el Camp Nou se ha visto al jugador inglés siempre como un extraño.

Arthur Witty, el pionero

Extraño es que hayan aterrizado tan pocos desde que Arthur Witty, miembro de una importante familia de la colonia inglesa en Barcelona, como recuerda el club, debutara en el equipo, meses después de su fundación. De hecho, se estrenó en el segundo partido de la historia azulgrana (24 diciembre de 1899) con victoria ante el Català (3-1) en el antiguo Vélodromo de la Bonavova.

Cuatro años más tarde (1903), y después de haber jugado 79 partidos (empezó de medio centro y acabó siendo lateral zurdo), Witty, uno de los mejores amigos de Hans Gamper, asumió la presidencia del Barça. Fue él quien trajo desde Inglaterra los primeros balones de reglamento e impulsó que se colocaran las redes en las porterías.

Tras este jugador, directivo y que ejerció de presidente dos años (1903-1905), también desfilaron, según documenta la web Transfermark, otros ingleses: Henry Morris, Samuel Morris, Junior Morris, Charles Wallace, Percy Wallace, Billy Lambe, Jack Greenwell, Jack Alderson y Harold ‘Jack’ Stamper. O sea, nueve futbolistas transitaron en los primeros años del club. Desde 1899 hasta 1922. Después, nada llegó de las islas.

Gary Lineker, en un partido con el Barça. / FCBARCELONA

Hasta que Bobby Robson recomendó a Lineker y Terry Venables se enamoró en 1986 de ese delantero elegante y certero, astuto y clarividente, querido en el Barça, que andaba devastado en lo anímico por la traumática marcha de Maradona al Nápoles.

Eran entonces tiempos de aires británicos porque un escocés (Steve Archibald llegó en 1984) y un galés (Mark Hughes aterrizó al mismo tiempo que Gary en 1986) intentaban desafiar a la cultura culé. No se salieron con la suya.

Tampoco Lineker porque una vez destituido Venables no conectó tampoco demasiado bien con Luis Aragonés, unido, además, a la convulsión generada por el ‘Motín del Hesperia’ en aquel marzo de 1988 en que la plantilla azulgrana exigió la destitución de Núñez al sentirse engañados.

Lineker se marchó a la Eurocopa de Alemania (1988), donde contrajo una hepatitis ("llegué a pensar que tenía SIDA", confesó años después) y de vuelta a Barcelona topó con Cruyff, quien sacó al delantero centro de su casa.

Y regresó a Inglaterra donde, una vez dejadas sus botas en el vestuario, se convirtió en una celebridad mediática como presentador durante los últimos 25 años de ‘Match of the Day’, el mítico programa resumen de la jornada eb la BBC.

Rashford dispara a puerta con el Aston Villa en el partido de Champions ante el Brujas. / Lap

Acabada esta temporada, Gary se emocionó al despedirse para siempre de la cadena de televisión, mientras este fin de semana compartía en sus redes sociales una imagen conjunta con Rashford. El primer inglés que juega en el Barça en el siglo XXI, un delantero no deseado en Old Trafford, a quien Flick le abre la puerta para que se reconstruya como jugador y, al mismo tiempo, demuestre que el fútbol se ha uniformizado de tal manera que el viaje de las Islas Británicas hasta Barcelona ya no resulta tan complejo ni transgresor.