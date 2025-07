España se derrumba ante Hungría (15-9) y peleará por el bronce contra Estados Unidos

'Las guerreras del agua' vivieron sin duda una pesadilla este lunes en la piscina del Mundial de Singapur. No salía nada, no entraba ningún tiro y parecía que estaban sentenciadas a perder desde los primeros compases contra una Hungría dura que no perdonó ni una. "Con paciencia, chicas", les decía Jordi Valls a sus jugadoras en el último tiempo muerto. El partido ya estaba casi decidido a esas alturas y no se pudo dar la vuelta a un marcador doloroso para las españolas que se quedó congelado en el 15-9.

Con esta derrota, a España le queda ahora la lucha por el bronce que disputará contra Estados Unidos el próximo miércoles. Las estadounidenses habían perdido por 14-10 frente a las griegas poco antes.

Desde el principio, un primer cuarto desastroso de las españolas hizo presagiar lo peor. Había que ajustar más la defensa, que ante la falta de entendimiento llevó a las españolas a encajar seis goles frente a los dos anotados. De poco sirvió que fuera precisamente la boya española, Paula Leitón, la que abriera el marcador, porque tras ella, no fueron capaces las españolas de aprovechar mejor las superioridades, de las seis totales solo se convirtió una.

España, cabizbaja

De poco servía la rabia. No parecía salir nada. Las húngaras aprovecharon siete de nueve superioridades frente a las escasas dos de las jugadoras españolas. Las sensaciones eran nefastas y las húngaras se fueron creciendo hasta convertirse en un muro infranqueable para las jugadoras de Jordi Valls. Tiraron varias veces Anni Espar, Bea Ortiz e Irene González pero inevitablemente se estrellaban en la defensa. Como revulsivo, entró Mariona Terré bajo palos a sustituir a su hermana que tampoco estaba teniendo un buen partido y fue Ari Ruiz la única que puso algo de luz con un gol en este parcial y otro al término del anterior para dejar un hiriente 11-4 al descanso.

Empezaba siete abajo España tras el descanso de la mitad del encuentro. Faltaba crear situaciones para que las jugadoras puedan tuvieran ocasiones que no partieran de la precipitación. Ya lo avisó Valls en el primer cuarto al pedir a las chicas dejar de lado las acciones individuales. Y es que no entraba ni una. En parte por la buena actuación de la portera húngara Boglarka Neszmely con más de un 70% de efectividad pero también por la falta de intensidad de las españolas.

Elena Ruiz y Bea Ortiz fueron las principales artilleras españolas de un equipo que solo pudo levantar la cabeza en el ultimo cuarto con un parcial de 1-3. "Con paciencia, chicas", decía Jordi Valls en el último tiempo muerto de este partido en el que ya no había nada que hacer. Será el miércoles cuando las españolas puedan resarcirse de esta brutal derrota al enfrentarse a Estados Unidos por las medallas.

Ficha técnica

Hungría: Boglarka Neszmely (p); Dorottya Szilagyi (3); Vanda Valyi (2); Ezster Varro (1); Nora Sumegi (-); Dalma Domosodi (-); Rita Keszthelyi (3); Dora Leimeter (2); Natasa Rybanska (1); Kamilla Faragó (1); Krisztina Garda (1); Luca Torma (p); Panna Tiba (1); Kata Hadju (-).

España: Mariona Terré (p); Ariadna Ruiz (-), Anni Espar (-), Bea Ortiz (2); Nona Pérez (-); Paula Crespí (1); Elena Ruiz (3); Paula Prats (1); Daniela Moreno (-); Paula Camús (1); Carlota Peñalver (-); Paula Leitón (1); Martina Terré (p); Irene González (-).

Entrenadores: Sandor Oseh /Jordi Valls.

Parciales: 6-3 / 5-1 / 3-2 / 1-3 (15-9).