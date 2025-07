Nada fue un error, por Lluís Carrasco

Él nunca dividió al madridismo. Jamás. Unidad absoluta. Porque claro, cuando bailaba, reía, protestaba, se burlaba, driblaba en bucle y acababa en el suelo, era oro puro. El Balón de Oro. El elegido. El heredero. El futuro. El presente… Vinicius Jr.

Y ahora, oh sorpresa, la misma afición que aplaudía sus “espasmos artísticos” pide unánimemente su cabeza. Porque nada fue un error. Ni la pancarta de “Vinicius es el fútbol”, ni los documentales, ni los editoriales que lo entronaban como símbolo de lucha por la dignidad y contra el racismo. Pero el tiempo pasa. Y el fútbol, ese detalle secundario en su expediente, nunca existió, y lo que fueron ovaciones son hoy bostezos. El Bernabéu empieza a preguntarse si juega al fútbol o solo interpreta un personaje cansino. Hoy, lo único que él mueve ya no son las piernas, es la lengua. Hacia el rival, hacia el trencilla, hacia el público… Y su regate tiene ya tanto misterio como una rotonda. Nada fue un error. Vinicius es el madridismo: especialista en enamorarse en junio y querer divorciarse en octubre. La historia de siempre. La de Robinho, la de Hazard, la de Bale y la de tantos…

La grada, ya cansada, empieza a no soportar los enfrentamientos y provocaciones que antes aplaudían. Su inmovilidad desespera. Su victimismo, agota. Vinicius está atrapado en su propia caricatura como ese actor secundario que no se enteró de que la película terminó hace meses. No es que el madridismo se haya vuelto exigente de repente (nunca lo ha sido con el juego), es que se ha hartado de esperar a que madure un futbolista que parece más preocupado por sus poses que por sus pases. Vinicius caducó cuando decidió que era más importante tener razón que humildad. Todo fue parte del guion, ese que ahora señala la puerta de salida. Y no lo hace con rabia, sino con desgana. Que duele más. Nada fue un error, como cantaba Coti. Simplemente fue el Madrid. Y Vinicius, otro capítulo de esos que se leyó con exageración y que, si se va, y lo están deseando, se olvidará con alivio.