Maurizio Montesi, el futbolista militante que desapareció sin dejar rastro

Por la oscura Roma de los 70, cuando delincuencia y violencia política campaban por doquier en plenos años del plomo, solía deambular un militante comunista de pelo largo y bigote negro que jugaba en la Lazio, hogar de unos ultras marcadamente fascistas. Maurizio Montesi, un tipo rebelde, contracultural y contradictorio, se tuvo que retirar con tan solo 24 años por las lesiones. Y lo hizo como un repudiado, un traidor que destapó uno de los mayores escándalos de amaños de partidos de Italia. Poco después, se esfumó de la ciudad con una orden de detención por narcotráfico. Nunca más se ha sabido nada de él.

“Montesi era un jugador muy atípico, muy politizado, militante del movimiento extraparlamentario de extrema izquierda Lotta Continua y que fue testimonio clave de uno de los mayores escándalos que ha habido en Italia”, explica el periodista y escritor italiano Guy Chiappaventi, que reconstruye la historia del misterioso futbolista romano en la novela de no ficción 'La desaparición del futbolista militante', editada en castellano por Altamarea.

A este hijo de un trabajador del Ministerio de la Marina, mediocentro de 1,70, esforzado y físico - “un Gattuso”, resuelve Chiappaventi -, le importaba poco maldecir a presidentes, periodistas y aficionados. «Cientos de millones para construir un estadio en cien días. El hospital da asco, hay cucarachas y maquinaria vieja, tratamientos absurdos. La gente no hace nada por el hospital, no sale a la calle. El aficionado es un mierda, le hace el juego al sistema», afirmó Montesi en una entrevista concedida a Lotta Continua cuando jugaba en el Avellino, una de las ciudades más pobres de Italia por aquel entonces.

Maurizio Montesi hablando con los aficionados de la Lazio, indignados tras la muerte de Vincenzo Paparelli por el impacto de una bengala en el derbi romano de 1979 / Cedida

Un tipo avanzado para su época, algo deslenguado y extraño en un vestuario de fútbol (más si cabe en el de la Lazio). Participaba en ocupaciones, se implicaba en causas como la reducción de los billetes de autobús e intentó organizar un sindicato. «Quizá la única posibilidad que tengo de llamar la atención es no dejar de tocar los cojones», dijo en una entrevista. “Es un personaje que resulta incómodo de recordar, tanto para los hinchas de la Lazio como para el mundo de la política y los aficionados al fútbol en general. Entendió con mucha anticipación que el fútbol se estaba transformando en un fenómeno de consumo y el futbolista en un producto”, remarca Chiappaventi.

El escándalo del Totonero

Jugaba por pasión, nada de lujos, y quizás por ello no entendió cómo algunos de sus compañeros acabaron inmersos en una red de amaños de partidos y apuestas en el Totonero, la réplica clandestina e ilegal del Totocalcio, que vendría a ser la quiniela española. “Él tenía una convicción profundamente comunista, no quería delatar a sus compañeros y en el partido contra el Milán, justo antes de entrar al campo, finge una lesión porque no quiere ser un delator”.

Sin embargo, en el hospital, tras una grave lesión que acabaría con su carrera, acaba hablando de más con un colega periodista. Una revelación clave que facilita la resolución de la trama, con la policía irrumpiendo en varios estadios para detener a hasta 33 futbolistas en marzo de 1980, entre ellos estrellas italianas del momento como Enrico Albertosi, Francesco Morini o Bruno Giordano. Fue también detenido el presidente del Milan, Felice Colombo. El Milan y la Lazio fueron descendidos a la Serie B, donde los romanos permanecerían seis temporadas. “Los aficionados de la Lazio le hubieran perdonado a Montesi incluso que fuera comunista, lo que no le perdonan es que fuera un chivato que delatara a sus compañeros”.

'La desaparición del futbolista militante' Guy Chiappaventi Traducción: Ernesto C. Gardiner Altamarea 144 páginas 17,90 euros

Pasa a ser entonces un traidor, un repudiado, y tanto él como su madre reciben constantes amenazas. Es entonces, con 26 años y retirado del fútbol, cuando se le vincula con un cargamento con cuatro toneladas de hachís hundido en la costa. Y se esfuma. “La policía lo busca pero desaparece de cualquier radar. Hablando de Montesi con otros periodistas la respuesta era: está muerto, ha escapado, vive en la India, Sudamérica, España, Francia…”.

“Es alguien que huyó y que nadie sabe dónde está ahora. Es algo casi impensable en la sociedad contemporánea, donde todo se muestra”, explica Chiappaventi, que relata las peripecias - no son pocas - de la intensa y corta vida pública de Montesi, con algunos nombres cambiados para evitar problemas legales y el futbolista como narrador. “Me fascinan las personas que huyen, las que no ganan. Montesi es, sin duda, un personaje muy amargo. Alguien que quiso iniciar una revolución y que acabó aplastado por ella”. El delito hace años que prescribió. Quién sabe, quizás sin bigote o con otro nombre, Montesi sigue deambulando por las calles de Roma.