El Club d'Atletisme Nou Barris lamenta la falta de información y ve difícil compartir las pistas de Can Dragó con el Europa

El CE Europa, que continúa batallando para quedarse en el Nou Sardenya durante toda la temporada en Primera RFEF, ha acordado con el Ayuntamiento de Barcelona su traslado a las pistas deportivas de Can Dragó a partir del 15 de enero de 2026 si se mantiene la obligatoriedad de jugar en un campo de césped natural. Una decisión que obliga a adecuar por completo estas pistas de Nou Barris y que ha generado malestar en el Club d'Atletisme Nou Barris, entidad que podría ver afectada su actividad.

La entidad atlética, encabezada por su director técnico Manuel Román, ha manifestado la dificultad que supondría compatibilizar el calendario de un equipo de Primera RFEF con la actividad que actualmente se da en las pistas, unos 300 niños entrenando cada día, realizando lanzamientos, controles y competiciones.

El CANB ha emitido un comunicado en el que lamenta la "falta de información previa al comunicado" y asegura que "no renunciará a continuar haciendo los entrenamientos y actividades habituales durante toda la próxima temporada". El próximo viernes 25, explican, tendrán una reunión con el Ayuntamiento en la que se les informará del alcance y las afectaciones del proyecto.

No descartan adoptar medidas

En caso de que la reunión "no sea satisfactoria" o no haya concreciones y/o compromisos", no descartan adoptar otras medidas. La previsión del Ayuntamiento es "construir una grada supletoria y tener una capacidad mínima de 3.000 aficionados”, además de mejorar las condiciones de iluminación, el estado del césped o los vestuarios.

El Club d'Atletisme Nou Barris quiere "transmitir tranquilidad y confianza" a los atletas del club hasta que no tengan más información al respecto, reivindicando a su vez su trabajo como "una de las escuelas de atletismo más importantes de Catalunya". Fundada en 1986, esta entidad atlética acoge la práctica y tecnificación de todas las disciplinas del atletismo, también con una sección adaptada para chicos y chicas neurodivergentes.

La normativa de Primera RFEF obliga a todos los equipos de la tercera categoría del fútbol español a jugar en un campo de césped natural. Dada la imposibilidad de poner césped natural en el Nou Sardenya, el equipo del barrio de Gràcia agotaría la moratoria de seis meses y disputaría la segunda vuelta del campeonato en las pistas de Can Dragó, en Nou Barris. También se contempló la opción de trasladarse a La Foixarda o la Zona Universitària.