Víctor Font, ante el nuevo retraso en el regreso al Camp Nou: "Hacemos el ridículo"

El Barça no va a volver al Camp Nou el 10 de agosto. Esa era la fecha marcada por la entidad azulgrana para el ansiado regreso para la disputa del trofeo Joan Gamper, pero esta vuelve a quedar en papel mojado. La entidad ha comunicado este viernes que el nuevo templo no está a punto, ya que el Ayuntamiento de Barcelona no le ha concedido la licencia de Primera Ocupación parcial, requisito imprescindible para abrir las puertas del nuevo Camp Nou. El excandidato a la presidencia del Barça Víctor Font ha manifestado su rechazo ante la situación y ha pedido explicaciones.

"Increíble que, siendo el mejor club del mundo, hagamos el ridículo con constantes promesas incumplidas. Ya sabíamos que el Camp Nou es una gran obra, por eso fue muy sorprendente ver una campaña publicitaria celebrando que el 10 de agosto volveríamos, a pesar de que ningún experto del sector lo veía factible", declaró Font en un tuit en la red social X minutos después de que el Barça emitiera el comunicado donde informaba de que no ha recibido el permiso de Primera Ocupación y que, por lo tanto, no se puede volver en la fecha anunciada al feudo azulgrana.

"No se puede jugar con las expectativas de los barcelonistas de esta manera. La forma más suave de valorarlo es que nos encontramos ante otro caso de improvisación, voluntarismo e incapacidad de gestión. Pero la frontera entre eso y el engaño es muy fina. Exigiremos transparencia las veces que haga falta. ¿Por qué se han dado tantas fechas imposibles de cumplir? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Por qué se adjudicó el contrato a una empresa que se suponía que era más barata y rápida, cuando no está siendo ni una cosa ni la otra? ¿Y dónde jugaremos los partidos de Liga y Champions a partir del 14 de septiembre, cuando se supone que volveremos a jugar partidos oficiales en el Camp Nou? ¡Los socios y socias merecemos la verdad, de una vez por todas!", añadía con un tono más vehemente.

Víctor Font es uno de los principales opositores al gobierno de Joan Laporta. El empresario se presentó con la plataforma "Sí al futur" en las elecciones de 2021, obteniendo cerca del 30 % de los votos.