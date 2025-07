Rahm, Sergio García e Hidalgo, a tres golpes de la cabeza al inicio del Abierto Británico

Los tres representantes españoles en la 153 edición del Abierto Británico, Jon Rahm, Sergio García y Ángel Hidalgo, firmaron el mismo resultado en la primera jornada disputada este jueves en el campo de Royal Portrush, en Irlanda del Norte, con una tarjeta de 70 golpes, uno bajo el par, a tres del liderato, con lo que mantienen intactas sus opciones en el torneo.

En una manga marcada por la lluvia y el viento racheado, el trío español quedó entre los veinte primeros en la tabla, comandada por el inglés Matthew Fitzpatrick, el estadounidense Harris English, el danés Jacob Skow Oelesen, el chino Haotong Li, el sudafricano Christiaan Bezuidenhout con 67 golpes (-4).

La inauguración del torneo estuvo marcada por la lluvia intermitente, en ocasiones intensa, y por el viento racheado, que complicó algunos de los hoyos del intrincado campo, situado en la costa norte de la isla.

Entre los grandes favoritos, el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, cumplió con creces en el estreno, a un golpe de la cabeza (-3), mientras que su máximo rival, el noirlandés Rory McIlroy, salvó la jornada después de sufrir más de la cuenta ante su afición y cerró con -1, como los españoles.

Rahm fue el primero en completar los primeros 18 hoyos tras compartir recorrido con el estadounidense, Xander Schauffele, vigente campeón del British, y su compatriota J.J. Spaun, ganador del último Abierto de Estados Unidos.

El espejo de Ballesteros

En su novena participación en el Open Championship y con la meta de emular a Severiano Ballesteros, el único español que ha ganado este torneo (1979, 1984 y 1988), 'el León de Barrika' arrancó sin cometer errores y asegurando el par y fue en los hoyos 6 y 7 cuando consiguió sus primeros ‘birdies’ que le dieron confianza en el momento en que la lluvia más apretó.

A un paso del liderato, la tendencia se invirtió para el jugador vasco, quien cometió dos ‘bogeys’ seguidos. Como otros jugadores, ‘pinchó’ en el enrevesado hoyo 11, un par cuatro, del que salió molesto por el silbido de un espectador que le desconcentró al golpear el ‘drive’.

Rahm ya avisó en la víspera que era el tramo más complicado por la dificultad de la salida, la estrechez de la calle y el viento en contra. A pesar del bajón, se rehizo en el hoyo 14 con su tercer ‘birdie’ y aguantó el par hasta completar su recorrido satisfecho con su faena.

García, satisfecho

Sergio García salvó la jornada inaugural, aunque con un regusto agridulce después de haber empezado en racha con tres ‘birdies’ consecutivos del quinto al séptimo hoyo. Sin embargo, a renglón seguido no aprovechó unos ‘putts’ de corta distancia que se tradujeron en dos ‘bogeys’.

“Contento de terminar bajo par. Pensé que las condiciones no eran tan malas, pero a veces eran complicadas. Los primeros seis hoyos fueron bastante difíciles con la lluvia y el viento. Quizá fue donde jugué algunos de mis mejores golpes. Me hubiera gustado terminar un par de golpes más bajo, pero me conformo con el uno bajo par”, explicó García al término de la sesión.

A sus 45 años, la de Sergio García es la vigésima sexta vez que participa en el Abierto Británico y la 102 en el conjunto de los ‘majors’ y su pretensión es que el torneo le sirva de escaparate para formar parte del equipo de la Ryder Cup a finales de septiembre en Nueva York.

Sorprendente Hidalgo

El que tenía menos expectativas de salida era Hidalgo, pero desde el principio demostró su deseo de dar un salto en su trayectoria. Llegó a ponerse con -2, aunque finalmente quedó a la altura de Rahm y Sergio García en la primera ocasión en la que bajaba del par en un ‘major’.

El golfista de Marbella (Málaga), de 27 años, comenzó con mal pie al encajar un ‘bogey’ en el primer hoyo, pero se enderezó con un ‘birdie’ en el tercero y un ‘eagle’ en el séptimo, en uno de los golpes destacados de la jornada.

“Estoy bastante contento. Tuve el control la mayor parte de la ronda. Estuvo bien. Un uno bajo para es un gran comienzo”, valoró Hidalgo, de 27 años, quien participa por segunda vez consecutiva en el último grande de la temporada, después de obtener billete en el torneo de repesca, como el pasado año.

Además de Scheffler, en un segundo peldaño por detrás del quinteto de cabeza quedaron los ingleses Matthew Jordan y Tyrrell Hatton; y el tailandés Sadom Kaewkanjana, con tres golpes bajo par.