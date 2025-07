El verano de Lamine

Lamine Yamal, durante su fiesta de cumpleaños. / Instagram

No sabemos si la fiesta de Lamine Yamal es el síntoma de un problema grave, pero de lo que no tengo ninguna duda, al menos por los detalles que hemos visto, es que debió de ser decadente, una fiesta con toques de vulgaridad y exhibición de nuevo rico, como tantas otras en el mundo del dinero fácil. Pero supongo que esperaré a verle jugar varios partidos oficiales para comprobar si la fama y el dinero le han infectado el cerebro; si sigue siendo el jugador genial que hemos visto este año o si ya podemos darlo por perdido. Si todo es una pantomima de adolescente al que le ha tocado la lotería o si la exposición mediática excesiva en los medios —y las críticas, las denuncias— no han servido también para obviar que Florentino Pérez ya se ha gastado 180 millones de euros con cuatro jugadores para contrarrestar el dominio de un Barça joven y de futuro, con Lamine Yamal como emblema.

En realidad, no es necesario elegir sólo una opción de las que he apuntado, y es posible que todas formen parte de la verdad. Sea como fuere, las imágenes que han trascendido de la fiesta, con esa imaginería del gangsta-rap, me hicieron pensar en esos chicos de casa buena, modositos, que aprovechan el Carnaval para disfrazarse de punkis o heavies: la ficción que les permite traspasar la raya durante unas horas. Sólo que aquí había mucho dinero para vivir la fantasía. De hecho, si tenemos en cuenta la madurez que ha mostrado hasta ahora en sus declaraciones, me gustaría creer que Lamine sabe qué se hace y ha concentrado en el verano de sus 18 años todas las fantasías que han dañado a grandes futbolistas: le hemos visto con una influencer de 30 años, haciendo la ruta de los raperos en Nueva York, en Río de Janeiro con Neymar (otro qué tal) y, ahora, en una fiesta que imitaba los excesos del Gran Gatsby. ¿Qué tópico de la vida canalla le queda por probar?

El muro de protección será Hansi Flick, que a inicios del verano ya le avisó: “No todo es disfrutar, también hay que trabajar”, le dijo. En esta línea, a efectos de la salud mental, quizá aún no es hora de que lleve el 10 en la espalda, o de que ya levante el Balón de Oro. Si se lo merece, todo llegará.