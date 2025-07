¿Cuál es el sentido de ganar, de ser el mejor, el número 1? Scottie Scheffler se lo pregunta y no tiene respuesta antes del Open Británico

Aquellos que siguen el circuito del golf están acostumbrados a las reflexiones de Scottie Scheffler sobre sus prioridades y cómo la fe, en un sentido religioso, moldea su existencia. A Scheffler se le escucha porque es el número 1 de un deporte que obsesiona a miles de aficionados, sobre todo en su país, en Estados Unidos. Su juego suele ser preciso como un reloj de lujo y por eso concita admiración, pasión y hasta envidia.

En vísperas del Open Británico (The Open, oficialmente), que empieza este jueves, vino a decir que esto del golf no es tan importante. Sí, he alcanzado la cima, ¿y qué? ¿Me llena en realidad? ¿Es lo que me hace feliz? Este tipo de cuestiones se planteó él mismo en medio de una perplejidad moderada de la platea. Dio giros retóricos, sin acabar de dar con una respuesta concreta.

Scottie Scheffler camina por el hoyo 17 del Royal Portrush Golf Club, en Irlanda del Norte, durante una sesión de práctica. / Peter Morrison / AP

The Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, se disputa en el Royal Portrush, de Irlanda del Norte, con los favoritos de siempre, empezando por el ganador del Masters de este año, Rory McIlroy, que juega en casa, y Jon Rahm, que viene de mostrarse fino en un torneo LIV en Valderrama. Y, por supuesto, hay que contar con Scheffler, que en mayo se llevó el PGA Championship y siempre tiene el foco encima. Pero Scheffler, de 29 años, no es un deportista de élite convencional. Junto a su caddie asiste a clases de estudio de la fe y tiende a relativizar sus éxitos, en particular cuando los sitúa en el marco de sus planteamientos existenciales.

Esta semana, al atender a la prensa, uno de los presentes tuvo a bien preguntarle por la derrota que más le ha dolido y el triunfo que más ha celebrado de su carrera. Por el tono y el contenido de su respuesta pareció como si le hubiera pedido que le iluminara sobre cuál es el propósito de nuestras vidas. Scheffler arrancó una alocución de unos cinco minutos que nadie esperaba y que, desde luego, no fue plana. Evidenció una vez más que es un hombre que le da vueltas a todo.

Scottie Scheffler, en un entrenamiento antes del Open Británico, esta semana. / Francisco Seco / AP

"Trabajas toda tu vida para celebrar durante unos minutos la victoria en un torneo. Pero esa sensación de euforia dura solo unos minutos. Ganas, lo celebras, puedes abrazar a la familia, a las hermanas. Un momento increíble. Y luego piensas: "Bueno, ¿y ahora qué vamos a cenar esta noche?".

El significado de los éxitos

Y continuó: "¿Sabes? La vida continúa. Es genial poder ganar torneos y lograr lo que he logrado en el golf. Se me llenan los ojos de lágrimas solo de pensarlo, porque literalmente me he esforzado toda mi vida. Llegar a ser bueno en este deporte y tener esa sensación de conquista es una sensación genial. Poder vivir tus sueños es muy especial. Pero al final, lo que quiero decir es que no estoy aquí para inspirar a la próxima generación de golfistas, no estoy aquí para inspirar a nadie a ser mejor jugador. ¿Qué sentido tiene?".

Scottie Scheffler, en la rueda de prensa del lunes antes del Open Británico. / Associated Press/LaPresse / LAP

Y entonces entró en el terreno sobre el significado de sus éxitos, barnizado con la idea de la fugacidad del tiempo: "Ganar no proporciona una vida plena. Es plena por la sensación de logro, pero no en lo más profundo del corazón. Mucha gente llega a lo que creía que les llenaría en la vida. Y cuando llega, cuando se es el número uno del mundo, se pregunta: '¿Para qué?'. De verdad lo creo porque, ¿sabes?, ¿para qué? Te preguntas: '¿Por qué tengo tantas ganas de ganar este torneo?'. Es algo con lo que lucho a diario. Es como ir al Masters todos los años. Es como: '¿Por qué tengo tantas ganas de ganar este torneo de golf?'. O ahora, ¿por qué tengo tantas ganas de ganar el Open?' No lo sé", se respondió. "Porque si gano, será genial durante dos minutos y ya está. La verdad, a veces no le veo el sentido".

Scheffler, que dejó claro que abandonaría el golf si eso interfiriera en sus deberes como padre y marido, profundizó aún más en esa perorata vital: "Jugar deportes profesionales es algo realmente extraño. De verdad que lo es. Simplemente, nos esforzamos mucho, trabajamos muy duro por algo efímero. La sensación de ganar no dura tanto. Cuando a final de año miro atrás e intento reflexionar sobre cosas, como la sensación de logro de ganar el Masters o el PGA Championship, siento una profunda gratitud y aprecio por ello, pero es difícil explicarlo... Simplemente no me satisface, así es como lo describiría. Es una aventura insatisfactoria. No me llena en lo más profundo de los deseos y ansias de mi corazón". Un número 1 singular.