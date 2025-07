El Barça ya asume que no podrá jugar el Gamper en el Camp Nou y se inquieta por su regreso para la Champions

El Barcelona ya ha asumido que no podrá jugar el trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto. Tal y como avanzó este diario el pasado 15 de abril, los esfuerzos están en que el regreso al estadio pueda consumarse a mediados del próximo mes de septiembre, sabiendo la directiva que es imprescindible comenzar la próxima Liga de Campeones en el Camp Nou (dado que no puede cambiar de campo durante toda la liguilla). Pero ni esa opción está todavía clara. Aún no hay calendario para la máxima competición continental, estando fijada la primera jornada para el 16-18 de septiembre y la segunda entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. En cualquier caso, el primer partido oficial como local del próximo curso está marcado para el 14 de septiembre, fecha en que acudirá el Valencia después de que el equipo de Hansi Flick dispute las tres primeras jornadas de Liga fuera de casa. Por ahora, todo está en el aire.

La visita de los técnicos municipales a las obras del Camp Nou no fue satisfactoria de cara a que el consistorio pueda otorgar la licencia de primera ocupación, necesaria para poder desarrollar la actividad y que se concede una vez concluyan las obras de la primera fase, con el visto bueno también de los bomberos. El Ayuntamiento, de hecho, llevaba días enfriando las expectativas de apertura por parte del club azulgrana, que incluso llegó a anunciar el regreso al Camp Nou con una campaña publicitaria en la que, eso sí, no anunció que el Como italiano entrenado por Cesc Fàbregas sería su rival.

Uno de los problemas con los que se ha encontrado el Barça es la negativa del Ayuntamiento a poder sectorizar la grada de manera vertical, sino horizontal. Además, entre otra serie de cuestiones técnicas y de seguridad, también preocupan los trabajos que se están llevando a cabo en el parking del lateral.

Si bien desde el club, en el momento de anunciar el regreso al Camp Nou para el 10 de agosto, se habló de un regreso con 60.000 espectadores, pronto esa cifra fue rebajándose. Hasta llegar al estado actual, en que aún no se dan las condiciones para poder disputar un partido con público. A la constructora Limak, eso sí, se le demanda que todo pueda estar listo para comenzar tanto la Liga como la Champions en el estadio al no estar ya a disposición el estadio de Montjuïc.

Lo que no se valora en ningún caso es intentar disputar el Gamper en el Camp Nou sin público. La opción, por tanto, pasa por jugar el trofeo veraniego en el estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, o bien aplazar la disputa del partido. También tendrá algo que decir el Como italiano al cambiar las condiciones del emplazamiento pactadas.

La decisión definitiva por parte del Barcelona no se demorará, ante la necesidad también de comenzar a vender entradas.

Los contratiempos técnicos

Lo que hace unos días se publicitó como un avance -la modificación de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento-, no fue más que un paso administrativo que por ahora no es suficiente al no haber concluido Limak las obras de la primera fase del Camp Nou.

Fuentes del club azulgrana ya habían explicado a este diario que también había dudas respecto a los accesos bajo la tercera gradería, más allá de que se sectorizaran espacios para impedir que los espectadores pudieran acceder a espacios ocupados por maquinaría y operarios.

Por otro lado, esta semana se ha comenzado a cambiar el césped, dado que el que ha estado colocado era un 'atrezzo' destinado a adecuar el subsuelo.

Desde la directiva del club azulgrana llevaban semanas mostrando su pesimismo pese a que la entidad decidió emprender una campaña de publicitar por todo lo alto para anunciar el regreso al Camp Nou. Una iniciativa que, en el club, no todo el mundo vio con buenos ojos. Había, en cualquier caso, quien pensaba que ello podría ayudar a que el Ayuntamiento atendiera con mejores ojos las necesidades del Barça en cuanto a su regreso. El club azulgrana, además, sigue pendiente de que su auditora, Crowe, valide los 100 millones de euros por la explotación de los 475 asientos VIP en una operación clave para poder cumplir con el 'fair play' y operar con normalidad en este mercado de fichajes. Es imprescindible que dichas localidades, además de estar acabadas, se demuestre que puedan ser operativas.