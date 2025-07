El Europa propone las pistas de Can Dragó como alternativa al Nou Sardenya

El CE Europa apura sus opciones de jugar la próxima temporada 2025-26 en el Nou Sardenya. Sin embargo, el club de la Vila de Gràcia cuenta ya con una alternativa para disputar los encuentros de Primera RFEF en un estadio complementario, en caso de que no pueda hacerlo al completo en su feudo habitual: las pistas deportivas de Can Dragó. Así lo confirmó este jueves el regidor de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, en rueda de prensa junto al presidente de la entidad ‘gracienca’, Hèctor Íbar.

“A pesar de las complicaciones por buscar equipamientos, el requisito indispensable era que el Europa no saliera de Barcelona. La reglamentación de la Primera Federación es inapropiada, inadecuada e injusta”, sentenció el edil del distrito barcelonés de Sant Martí y Les Corts, sobre las normas que obligan a todos los equipos de la tercera categoría del fútbol español —incluidos los recién ascendidos— a jugar en un campo de césped natural a partir del 15 de enero de 2026. Es decir, desde la primera vuelta del campeonato.

Celebración por las calles de Gràcia del ascenso del CE Europa. / Zowy Voeten / EPC

Es por eso, que el CE Europa podrá jugar en el Nou Sardenya hasta esta fecha en hierba artificial. La moratoria de seis meses —y no de doce— que recibió por parte de la RFEF a finales del mes de junio así se lo permite. Sin embargo, el club está obligado a jugar en Can Dragó, en el barrio de Nou Barris, si no consigue cambiar la normativa federativa. Algo para lo que el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad de Gràcia están trabajando. “Es una regla que está condenada a eliminarse. A medio o largo plazo, se cambiará seguro”, aseguró Hèctor Íbar.

Asimismo, ambas instituciones expresaron su malestar con la RFEF por el hecho de que en varias competiciones europeas o nacionales, como la Champions, la Europa League, la Conference o la Copa del Rey, se permita jugar en campos de césped artificial homologables: “La Federación se debe adaptar a las ciudades y no las ciudades a las normativas de la Federación”, señaló Escudé. El consistorio prevé acondicionar el nuevo campo alternativo europeísta, en el que también se llevan a cabo en la actualidad competiciones de atletismo. Sin embargo, se han contemplado otras opciones como instalarse en La Foixarda o en Zona Universitària.

Jugar en el Nou Sardenya: el objetivo prioritario

Por ejemplo, el Ayuntamiento prevé “construir una grada supletoria y tener una capacidad mínima de 3.000 aficionados”, tal y como afirmó el edil. Asimismo, mejorar las condiciones de iluminación, el estado del césped o los vestuarios. “Todo esto está presupuestado y trabajado para que se haga en las mejores condiciones posibles”, especificó el edil que entiende que esta solución es momentánea, porque “el Nou Sardenya sigue siendo el punto de referencia del Europa”.

Una opinión con la que concuerda la directiva del CE Europa. “Seguiremos luchando para acabar la temporada en nuestro campo, porque salir del Nou Sardenya es una forma de debilitarnos”, afirmó Hèctor Íbar. El mandatario ‘escapulat’ agradeció “el apoyo recibido en la campaña de micromecenazgo”, ‘Som la Resistència’: la iniciativa que lanzó la entidad de la Vila de Gràcia a fin de recaudar fondos para las arcas del club.

“El socio entiende que no salir de la ciudad es una prioridad. Hay comunicaciones en transporte público convenientes y, si es necesario, pondremos autobuses para los aficionados tengan los mínimos impedimentos”, concluyó el mandatario sobre la posibilidad de que el Europa se mude a Can Dragó: un traslado que aún está a la espera de certificarse.