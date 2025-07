Agresión de Luis Enrique: propina un manotazo a Joao Pedro tras la final del Mundial de Clubs

Luis Enrique tuvo un protagonismo negativo a la conclusión de la final del Mundial de Clubs. El técnico asturiano participó de una tangana entre los jugadores del PSG y el Chelsea tras el pitido final del árbitro y tuvo un protagonismo negativo.

Luis Enrique, por lo visto en las imágenes, se encaró con Joao Pedro, el atacante del Chelsea, y le soltó enojado un manotazo que parece aterrizar en su cuello. El nuevo atacante del equipo inglés, autor del tercer gol en la victoria sobre el cuadro francés (3-0), se dejó caer sobre la hierba con gesto de dolor.

La agresión fomentó que la crispación no se rebajara, sino al contrario, fue en aumento. Y todo por la pérdida de papeles del entrenador del equipo francés. Por las imágenes no se ve claro por qué le suelta la mano.

El entrenador del PSG tuvo que ser sujetado por Kimpembe para que el incidente no fuera a mayores. No obstante, en las imágenes disponibles hasta el momento no se ve qué sucede previamente para que se produjera la reacción airada del asturiano.

Enzo Maresca y Luis Enrique, en una acalorada discusión al acabar la final del Mundial de Clubs. / LUKE HALES / Getty Images via AFP

El encuentro ya se disputó en los 15 minutos finales en un ambiente de tensión, con entradas duras, muchas tarjetas amarillas e incluso una roja, a Joao Neves, por estirar del pelo a Cucurella.