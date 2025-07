La corredora Sara Alonso, lesionada tras ser embestida por una vaca: "Pensaba que seguiría corneándome hasta que me matara"

La corredora Sara Alonso se despide de gran parte de la temporada tras ser embestida por una vaca durante un entrenamiento y fracturarse la sexta costilla. La deportista se perderá FontRomeu, Sierre Zina y la UTMB MontBlanc, su principal objetivo.

"Aunque parezca una broma es la mayor pesadilla que podría tener hoy. Estoy destrozada totalmente…", ha escrito en Instagram Sara Alonso. "Todo iba muy bien este año y el verano prometía mucho… y el que tan rápido se haya destrozado me destroza por dentro", ha añadido.

"Hoy nada más empezar a entrenar, me ha embestido una vaca, suena a broma y a chiste y en el hospital han tenido dos casos en los últimos años", ha recordado. "He pasado una de las situaciones de más terror de mi vida y en un momento pensaba que seguiría corneándome hasta que me matara…"

"Ha parado y he podido salir de ahi… pero tengo traumatismos por mi cuerpo y lo peor de todo me ha fracturado la sexta costilla por completo", ha finalizado, afirmando que se perderá las cuatro competiciones mencionadas, aunque desea poder llegar a la final del Golden Trail World Series y el Mundial de Trail Running de Canfranc. "Espero que la recuperación sea rápida y al menos pueda seguir con la idea de correr el mundial y la final", ha aclarado la corredora.