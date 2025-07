Alcaraz, un héroe de verdad

Sinner y Alcaraz, tras el triunfo del italiano en la final de Wimbledon. / Efe

Christopher Reeve, el Superman más creíble que dio el cine, tenía un pequeño cuadro en su casa. Se negaba a quitarlo. Estaba él con sus mallas azules, su capa roja, su pelo pintado de negro y el ricito que daba un aire aniñado a un cuerpo tan tremendo. El actor pasaba por delante del cuadro mirándolo desde abajo. Ya estaba postrado en una silla de ruedas. Sin poder respirar por sí mismo y paralizado de cuello para abajo. Su médula espinal había sido seccionada al no saltar su caballo un obstáculo en una competición hípica. Reeve quizá no entendiera el significado de ser un héroe hasta que vio ese cuadro desde su silla. «Creo que un héroe es un individuo normal y corriente, que saca fuerzas para perseverar sea cual sea el obstáculo», asumió Reeve antes de morir.

Tenemos la necesidad de encontrar héroes que vuelen, que no fallen, que se comporten siempre bien, que no tengan miedo y, claro, que ganen. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están llamados a marcar una época en el tenis después de los tiempos de dictadura de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Son muy jóvenes aún (22 el murciano, 23 el italiano), pero ya cargan sobre sus espaldas la presión de ser impecables. Por eso, la final de Wimbledon disputada este domingo adquiere un valor tan importante tanto para Alcaraz, que se quedó sin su triple corona en el All England Club pero supo mostrar una amplia sonrisa y reconocer el valor de su rival; como para Sinner, capaz de reponerse a una caída tan dolorosa como la de Roland Garros.

Sinner, que se crio en las faldas montañosas de las Dolomitas, dejó el esquí cuando era un crío porque en ese deporte no se podía fallar. «En el tenis puedes cometer errores y aun así ganar el partido», llegó a admitir. Sinner, con la raqueta en la mano, tiene un juego aparentemente robótico y de escaso pelaje emocional. Pero es el tenis uno de los deportes más solitarios que existen, por lo que, más allá de los movimientos mecánicos, nadie sale adelante sin aprender a gritar y a llorar por dentro. El número uno del mundo, orgullo de Italia, salió de su sanción por dopaje –mancha que provoca, sobre todo, el rechazo de sus compañeros– y se puso a competir con la misma determinación como la que tuvo cuando se fue de casa de sus padres a los 13 años para convertir el tenis en el centro de su vida.

Alcaraz exterioriza las emociones de otro modo. Grita, aprieta el puño y convierte las dejadas en una extensión artística de su fortaleza. Pero la voluntad es similar a la de Sinner. No hubo más que verlo revolcarse por la hierba de Wimbledon tratando de dar réplica a los martillazos de derecha de Sinner cuando éste ya avistaba su cuarto Grand Slam. Quizá soñando todavía con una remontada que le enlazara con la arcilla parisina de la Philippe Chatrier.

Si Alcaraz no pudo igualar –por ahora– los tres títulos de Wimbledon de Becker o McEnroe (ahí es nada) fue porque Sinner es tan bueno, rápido y versátil como él. La diferencia, muy escasa, quizá radicara esta vez en la concentración en los primeros servicios. Ahí se le fue el partido al español.

Pero la sonrisa en la derrota de Alcaraz fue propia de un héroe de verdad. No de póster.