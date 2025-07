Alberto Berasategui: "Me arrepiento de no haber sido más profesional, era bastante dejado"

Alberto Berasategui (Bilbao, 1973) parece que no sabe coger nada de forma convencional. Si agarraba la raqueta con una empuñadura cerrada hasta lo imposible, el palo de golf lo sostiene a pelo, sin el preceptivo guante. También se desenvuelve bien. El tenista vasco forjó así su carrera, a su manera, y así se retiró, muy pronto, a los 28 años, después de jugar una final de Roland Garros, ganar 14 torneos, alcanzar el séptimo puesto en el ránking y abandonar tras una ventolera que le cogió en Barcelona.

No hay, no han habido, tenistas vascos. Has sido una rareza.

No es un deporte con tirón. Hay ciclistas, futbolistas, pero tenistas no salen. No se fomenta.

Te empujó tu padre, ¿verdad?

Para mi padre era su pasión, en realidad aún lo es, porque sigue jugando con 89 años tres veces por semana. Se hizo una pista cubierta justo debajo de las oficinas de su empresa en el País Vasco y nos metió a mí y a mis hermanos a jugar. Y el único que al final siguió un poco esos pasos del tenis fui yo. Adquirí cierto nivel y en poco tiempo me convertí en el mejor alevín e infantil de Euskadi. Para dar el salto en aquel entonces había que venir a Barcelona, ir a Suecia, que era donde estaban muchos jugadores buenos de la era post-Borg, o marchar a Estados Unidos. Eran las tres opciones.

El extenista Alberto Berasategui en Barcelona. / Irene Vilà Capafons

Elegisteis Estados Unidos.

Tenía 13 años y mis padres pensaron que llegar a ser tenista era muy difícil, y al menos allí podía aprender inglés. Y estuve tres años, en Tampa, en la academia Harry Hopman. Las dos academias más reconocidas en Florida eran la de él y la de Nick Bolletieri. Vi un prospecto y por las fotos me pareció más bonita la de Hopman. Así de simple. Entonces no había tanta información. Pasé de entrenar dos horas al día tres veces a la semana, a cinco horas todos los días.

¿Y te adaptaste bien?

Al principio me costó, por el inglés. Era como un resort. O como una cárcel de oro, porque no salíamos nada. Sin coche, imposible. Era entrenar, estudiar en el colegio, luego tenis, comer, tenis otra vez, físico y luego colegio hasta las 9 de la noche. Así cada día. No era una disciplina tan rígida como la militar, porque te la podías un poquito saltar, pero estaban encima tuyo. Éramos 40 o 50 críos de todas las edades y nos lo pasábamos bien.

¿Por qué volviste a España?

Yo volvía cada verano a disputar campeonatos de España y el primero ya lo gané. La Federación me quiso fichar, pero yo preferí volver a EEUU. Entonces a Barcelona le concedieron los Juegos Olímpicos del 92 y las federaciones tenían mucho dinero para gastar en deporte. Al tercer verano me insistieron: ‘Oye, si te vienes entras a formar parte de un grupo muy selecto en que está todo pagado: viajes, entrenadores, estudios’. El patrocinador era Bimbo, por eso nos llamaban el Equipo Bimbo. Estaban Àlex Corretja y Albert Costa, entre otros. Éramos los destacados y los entrenadores eran muy buenos. Total, que me vine y menos mal, porque creo que si me hubiera quedado en EEUU no sé si hubiera llegado a ser tenista.

Berasategui, junto al rey Juan Carlos y Bruguera, tras la final de París de 1994. / AFP

¿Por qué?

Como en todos los deportes para mejorar tienes que jugar con gente como tú o mejor si puede ser, y en ese grupo eran todos muy buenos y el nivel de entrenamiento de cada día era muy alto. En la academia de EEUU ya me había convertido en el mejor de mi edad.

¿Y qué pasó al concluir los Juegos del 92?

El grupo se deshizo. Yo tenía 18 años. Decidí ir con Javier Duarte. Empecé a jugar los primeros torneos ATP y tuve la suerte, entre comillas, de que enseguida me enfilé a ser profesional. Gané el campeonato de Europa y empecé a jugar los challengers, que son los torneos más pequeñitos. Fui cogiendo puntos y en un año salté del 110 del ránking al 36. Fue muy rápido. Una suerte porque el paso de júnior a profesional puede ser una travesía del desierto. El tenis es un deporte muy solitario y como comiences a comerte la cabeza, malo.

Tan rápido que en 1994 ya te plantaste a la final de Roland Garros.

La jugué con 21 años.

Nadie esperaba que alcanzaras esa final.

¡Hasta a mí me pilló por sorpresa! Recuerdo que estaba en segunda ronda y, hablando por teléfono con Albert Costa, le decía: ‘Aquí ando, a coger experiencia, cualquiera que me toque ahora me va a tumbar y tal’. Me flipé un poco porque iba ganando partidos y recuerdo pensar: ‘Pues no es tan difícil esto’.

Y perdiste ante Sergi Bruguera.

Me hubiera gustado ganarla, claro, aunque evidentemente Sergi era mejor que yo, pero visto en perspectiva pienso que me habría gustado competirla algo más mayor. Tenía muy poca experiencia.

¿Qué recuerdos te han quedado de ese día?

De momentos del partido, la verdad es que no tengo. Guardo flashes de antes de salir a la pista, como que Orantes me dijo que estaban los Reyes de España. O de después, de la fiesta en la embajada española. Del partido recuerdo el momento de acabar, que me abracé con Sergi y tenía calambres.

Fueron siempre tu tortura, ¿no?

Sufría mucho de calambres por mi peculiar forma de jugar. Me escoraba mucho a mi derecha y tenía que correr de un lado a otro de la pista para protegerme el revés. Recuerdo que cuando acabé el tercer set estaba acalambrado y ya sabía que iba ser imposible ganar, y menos con Bruguera, que te devolvía 35.000 pelotas. Yo llegué a la final de Roland Garros gracias a que los demás partidos los gané en tres sets. A la que perdía un set en París, me resultaba difícil ganar.

Nunca conseguiste eliminarlos.

Aún los tengo ahora. Si juego un partido duro de pádel me acalambro. Era un tema al final de musculatura corta, de no estirar y de esa forma de jugar muy agresiva. O sea, en realidad era culpa mía, no era un problema genético. Si yo hubiera tenido un gran revés, no habría necesitado moverme tanto. Me persiguió durante toda mi carrera.

Ahora mismo eso tendría arreglo, imagino.

Aquel año yo no viajaba ni con preparador físico. Viajaba con entrenador y fuera. Ahora viaja un séquito. Yo veo el equipo de Nadal o Alcaraz y pienso: ‘Tienen que ganar el torneo a la fuerza para mantener a tanta gente’. Van como 10, es una pasada.

Alberto Berasategui y su peculiar empuñadura, en un partido en Mónaco en los años 90. / VANINA LUCCHESI / EPA

Y tú, entrenador y ya está.

Es más, dormíamos en la misma habitación. Hoy en día eso es impensable. La relación de entrenador y jugador era demasiado intensa, pero para las dos partes.

¿Has visto muchas veces la final de Roland Garros?

No la he visto nunca. Algunos puntos sueltos, pero entera, jamás. De hecho, no he vuelto a ver nunca ningún partido mío.

¿Ninguno?

Seguramente me habría ido bien para corregir cosas, pero también te digo que yo era bastante dejado. Jugaba, me lo pasaba bien, pero no era el típico superprofesional del tenis.

¿No eras muy profesional?

No, no era muy profesional. Me habría ido mejor si lo hubiera sido, en el sentido de cuidar la alimentación, estirar más… Lo que es entrenar, entrenaba bien. Pero a mí lo que me gustaba era competir, me encantaba. Lo daba todo.

¿Pero calentabas mal antes de jugar?

No es que calentara mal, es que no calentaba. Un rato antes de la final de Roland Garros me puse a comer un pincho de tortilla de patatas. Poco profesional, ya te digo. Quizá porque no me habían inculcado esa profesionalidad. No me cuidé como debía. Sí que es verdad que luego viajé una época con preparador físico durante algunos torneos, pero tampoco le hacía caso.

Alberto Berasategui, recibiendo cuidados médicos en Roland Garros por culpa de unos calambres. / JORDI COTRINA

¿Y tampoco seguiste nunca a un dietista?

No. Lo asociaba a estar gordo o flaco y como estaba flaco y sin grasa, pues pensaba: ‘Ya estoy bien’. No lo asociaba a que con una buena alimentación me hubiera ido mejor a nivel muscular. Y tampoco tenía muchas lesiones. Lo único, que tenía calambres.

Hablemos de tu forma peculiar de coger la raqueta.

Empecé normal, pero como era pequeñito y no tenía mucha fuerza, se me fue girando la empuñadura, y a mí me daba la sensación que con esa forma más cerrada la bola me cogía más efecto y más fuerza. Es un defecto que en mi caso me fue bien, pero no es una empuñadura para enseñar.

¿Te la intentaron cambiar?

Me la intentó cambiar Bruguera padre, Lluis. Vine a Barcelona antes de ir a EEUU a hacer una consulta porque mi entrenador en el País Vasco y mi padre tenían dudas de que con esa empuñadura pudiera llegar a algún lado. Y Luis concluyó que si me funcionaba, ¿para qué la vas a cambiar? Aparte, para mí habría sido como volver a jugar a tenis desde cero. En EEUU también lo intentaron, pero la pelotas se iban por encima de la valla y desistieron. Yo le pegaba tanto la derecha como el revés por el mismo lado de la raqueta.

¿Y podías volear?

Horrible, nada, imposible.

¿Por eso casi nunca jugaste en Wimbledon?

Con mi empuñadura liftaba muchísimo la bola. Y en la hierba bota abajo y después hay que levantarla, y mi bola liftada se quedaba muerta. Fui una vez solo a Wimbledon. Antiguamente el ránking no te penalizaba si no ibas a los Grand Slams. Acudí una vez para decir que al menos había jugado ahí. Pero viajé la noche anterior y ni pedí coche de transporte a la organización. Fui en tren con mi bolsa. No llevé ni maleta. Llegué, jugué y me marché.

Imagen de archivo de Berasategui con Manolo Orantes. / Joan Monfort

¿Pero habías entrenado previamente en la hierba?

Únicamente el peloteo de antes del partido.

Perdiste, claro.

Pero salvé el honor. No me pegaron la paliza del siglo. No recuerdo el resultado. Sé que fue contra el rumano Andrei Pavel, que jugaba bien en hierba. Recuerdo que calenté con Juancho Marín, extenista costarricense. Calenté y para la pista.

Y de la pista...

A casa. 'Ya he jugado en Wimbledon', me dije. Hubo un año en que yo estaba el 11 o 12 y como Wimbledon no respetaba el ránking, sino que confeccionaba sus propios cabezas de serie, me tocó enfrentarme en primera ronda a Boris Becker, que era el ganador del año anterior, y abriendo la pista central. Y pensé: ‘Qué tunda me va a caer. Encima en la central. La gente va a pensar que soy un paquete de los gordos. Pues mira, diré que me duele la muñeca, no voy'. Y no jugué.

¿Te gustaba esa vida de viaje, hotel, jugar, volver a viajar…?

Los primeros años, mucho. Cuando empiezas a entrar en torneos grandes, vas a buenos hoteles, los clubs son muy buenos... Pues te sientes el rey del mambo. Pero llega un momento en que se convierte en rutina y se hace duro. Me gustaba estar en casa. Me gustaba el tenis y me gustaba ganar, pero no tanto como a otros jugadores. Como Àlex Corretja, que era y es un apasionado el tenis, y a él le encantaba entrenar y todo lo que conllevaba el mundo del tenis. A mí se me hacía un poco más cuesta arriba.

¿Y mirabas partidos de tenis?

Veo muchos más ahora que antes. Cuando jugaba no miraba ni uno. Ya te digo, poco profesional yo.

Hablando de profesionalidad, ¿se salía en tu época más que ahora?

Mucho más. Bueno, no sé. Quizá parecido. Lo que igual no estaba tan controlado. Imagino que lo preguntas por el documental de Alcaraz en Netflix, que para mí se ha sobredimensionado. No creo que sea como lo han pintado. Le han querido dar ese ángulo, porque les ha interesado, pero seguro que está mucho más controlado que lo que estaba yo. Sí, salíamos muchísimo más. Demasiado. A ver, tienes 19, 20 años, es normal. Encima estaba ganando dinero, vivía alejado de mis padres, vivía solo, no te controlaba nadie, solo el entrenador, pero no podía estar todo el día vigilándote como un halcón. Pues sales. A ver, no haces locuras, pero sí sales y al día siguiente, con esas edades, no te cuesta levantarte y entrenas como si no hubieras salido, piensas que no pasa nada, pero claro, el cuerpo va tomando nota. Es así. La mía, no, pero muchas carreras se han truncado por la mala vida.

Te retiraste muy joven, a los 28 años. ¿Por qué?

Cuando tomé la decisión estaba quemado.

¿Por los calambres?

Durante gran parte de mi vida tenística estaba acostumbrado a tener un ránking muy bueno, a entrar en los grandes torneos y a que te cuidaran bien. A la que bajé, se me hizo un poco bola. Salí de los 100 primeros y cambié de entrenador, empecé con Francis Roig, y gané un torneo en Sudamérica y jugué otra final en Buenos Aires. Había cogido otra vez buenas sensaciones y estaba a punto de volver entre los 100 primeros cuando me dicen que tengo que operarme de tres hernias. Se me complicó y estuve como dos meses extra de recuperación. Así que otra vez volví a tener que jugar torneos pequeñitos, y veía que no ganaba, y llegué al Godó. Recuerdo que me enfrentaba a Álex Calatrava, le gané el primer set fácil, por 6-3, pero estaba en la pista jugando sin ganas. Acabé perdiendo el partido. Y entré en el vestuario y dije: ‘Me retiro’. Y me retiré.

¿Así tal cual?

Sí. No volví a jugar nunca más. No fue una decisión lenta de ir a ver cómo acabo el año y ya vemos y todo eso. No. En medio de la temporada me retiré.

¿Y tu entorno no intentó convencerte de lo contrario?

Yo creo que me veían tan mal, tan podrido de la cabeza, que igual pensaban que era lo mejor que podía hacer.

¿Nunca hubo arrepentimiento de acabar tan pronto?

Cuando pasaron los años sí me arrepentí porque podía haber exprimido más mi carrera. Con los años he pensado que fui un idiota, porque al final dónde iba a estar mejor que jugando al tenis, ya que lo sabes hacer, ya que tienes el nivel. Pero, bueno, la vida, a veces...

¿No te faltó un psicólogo deportivo en aquel momento?

Llegué a tenerlo. Lo que pasa es que no creía en psicólogos. El hombre me decía cosas, pero no le hacía ni puñetero caso. No me sirvió de nada porque no me dejé ayudar.

Mirando atrás, ¿estás satisfecho de tu carrera?

Estoy satisfecho. No lo estoy de haberme rendido tan pronto y no lo estoy porque creo que podía haber hecho las cosas mejor. Podía haber dado un poco más de mí. Por lo menos, haber sido un poco más profesional, haberle dado al tenis la importancia que tenía. Tampoco me flagelo, ¿eh?.

Y al retirarte, ¿qué hiciste?

El primer mes, el segundo y el tercero me levantaba y decía: ‘Coño, no tengo que entrenar’. Era una sensación de alivio. Aparte, enseguida me puse a trabajar. Mi padre viene del ramo de la construcción y montó aquí una pequeña empresa de andamios. Éramos socios con Francis Roig, y otro chico, y montamos una sucursal de la que ya existía en el País Vasco. David Bustamante pasó del andamio a la canción, yo del tenis al andamio. No me subí al andamio, obviamente, pero tenía mi cabeza ocupada.

El extenista Alberto Berasategui en Barcelona. / Irene Vilà Capafons

¿No podías vivir de las rentas del tenis?

Durante un tiempo, sí, pero no para toda la vida. Entonces se ganaba mucho menos. Claro, depende del ritmo de vida que hubiera llevado. Y como no he llevado un ritmo de vida malo, imposible sin hacer nada.

¿Y qué más hiciste?

Vendí la empresa y ya montamos el club de pádel en Ripollet. Lo tenemos desde hace 12 años, más o menos. Con los andamios estuvimos unos diez años. Y luego nos dedicamos a la compraventa de terrenos y naves industriales, dirigidos por mi padre. Ha ido bien, sí, no me ha ido mal.

¿Te desligaste del mundo del tenis?

Fui entrenador un tiempo. Estuve un año y medio con Feliciano López. Empecé a viajar con él y lo acabé dejando. Se me hizo duro viajar arriba y abajo. También trabajé en el Madrid Open. E hice alguna cosa de comentarista, pero fueron ocupaciones muy puntuales.

¿Te ha quedado algo de fama?

Qué va. La fama se pasa enseguida. A no ser que seas un Nadal o un Messi, claro. Se pasa en cuestión de dos o tres años. Lo dijo muy bien Rafa: la fama es como cuando cambias de móvil. Te fijas en el nuevo y del viejo, ni te acuerdas.