Te vi llorar en el cumpleaños de Lamine

En los escalones de hormigón hay una pintada: "En el barrio de Rocafonda, más 'Lamine Yamals' y menos desahucios". Los niños van a la suya frente a la grada desnuda. Los tres últimos dígitos (304) de un código postal maldito, metáfora de la supervivencial barrial, y ahora convertido en bandera global de un ídolo generacional adquieren su verdadero sentido donde nadie mira.

Vivimos todos más tranquilos poniendo los ojos en otro sitio.

Lamine Yamal cumple este domingo 18 años después de haber aparecido en nuestras vidas como un misil. Tanto que ha trascendido su oficio, el de futbolista, para convertirse en un icono global de la industria del espectáculo. Con todo lo que ello conlleva en un tiempo en que, mientras un señor da de comer a las palomas, puede agarrar el móvil y ver cómo un artista dominicano (El Alfa) se sienta en el sofá de la casa barcelonesa del padre de Lamine Yamal (alias Hustle Hard) para regalar al adolescente un collar que ni Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes.

La falsa moralidad acostumbra a tener tanto éxito como demonizar a los jóvenes, que siempre tienen la culpa de todo, ya sean ricos o pobres, celebren sus cumpleaños con ganchitos o una hamburguesa del McDonald's (donde trabajó la madre de Lamine cuando nadie reparaba en sus problemas) o devorando canapés enjoyados hasta los dientes.

Un niño juega en el barrio de Rocafonda de Mataró. / Zowy Voeten

Ese Lamine Yamal convertido en atracción de feria cárnica por la prensa del corazón, claro, va rodeado de coleguitas. Y de consejeros que aconsejan de aquella manera, porque, en definitiva, forman parte del negocio. Pero ahora que nos escandalizamos por que celebre su cumpleaños como un nuevo rico que trata de saber qué narices hacer con lo que tiene y tendrá, podemos también mirar atrás y ver qué ocurría antes de Bad Gyal, Ozuna, Duki o Bizarrap.

Hace 22 años, Ronaldo -el fenómeno, no el otro-, celebró su 27º cumpleaños a lo Diddy Combs en su mansión de La Moraleja. Los periodistas, ahora tan dignos, esperaban en la puerta mientras hacían fotografías a autocares cargados de mujeres y pillaban los canapés que el servicio sacaba a la puerta. De entre todas aquellas imágenes quedó una grabada en la memoria, la de la ex Miss España Vania Millán llorando como una Magdalena porque, dicen, Ronaldo no le hizo caso.

Sobre todo aquello incluso nació una canción del extinto grupo La Costa Brava que comenzaba así: "Te vi llorar en el cumpleaños de Ronaldo (...). Conténtate con ser feliz al lado de un buen muchacho.". La composición corrió a cargo del añorado trobador Sergio Algora (El Niño Gusano), fallecido en 2008, y Fran Fernández (Australian Blonde).

Ronaldo, sí, fue un golfo. Como Romario. Como Neymar. Como Ronaldinho. Como Garrincha. Como Maradona. O como pueda serlo el delantero del Escalerillas, aunque a otro nivel.

Y, ahora, convenzan a todos esos críos que dan patadas a una pelota pelada en una plaza de cemento de que no admiren a Lamine por sonreír. Por jugar como los ángeles. Por haber esquivado un destino casi siempre implacable.

El mundo, claro, no mirará ni al hormigón ni al patadón, en la pista o en la puerta del desahucio. Sino a quien llore en el cumpleaños de Lamine.