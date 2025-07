En el Tour las prisas nunca son una buena compañía

Cuando entras a un bazar en Marruecos lo primero que te dicen es que las prisas matan. Quiere el comerciante que te lo tomes con calma y acabes adquiriendo a buen precio los mejores productos de la tienda. Las prisas, aunque no compres nada, tampoco son buena compañía en el Tour, sobre todo si te acercas a las salidas de las etapas y te sumerges en una auténtica selva de espectadores, corredores (es el lugar donde mejor se ven), técnicos, auxiliares y, sobre todo, unas tremendas medidas de seguridad.

El 14 de julio de 2016 se produjo en Niza uno de los peores atentados de la reciente historia de Francia. Murieron arrollados por un camión 86 personas y hubo también numerosos heridos. El Tour, esa noche, descansaba a unos 300 kilómetros de distancia. Al día siguiente no estaba muy claro si se celebraba o no la etapa. Cuentan que Christian Prudhomme, director del Tour, habló la mañana del 15 de julio con François Hollande, que por aquel entonces era el presidente de la República. Y este le recomendó que no detuviera el Tour, que había que seguir con la vida cotidiana. La etapa se disputó, aunque ni hubo música ni celebraciones en el podio.

Cambió la vida del Tour

Aquella jornada cambió la vida en el Tour, se reforzó hasta un grado infinito la seguridad, aparecieron gendarmes y policías nacionales por todos lados y hubo que pasar varios controles de paso para llegar a cualquier escenario de la carrera. Por si fuera poco, entre 2020 y prácticamente el año pasado, estas medidas se ampliaron todavía más a causa de la pandemia de covid y de su repercusión. De hecho, hasta la edición de 2024 incluida, hubo que llevar mascarillas para acercarse a los corredores y su entorno. Este ha sido el primero de los Tours donde, al menos, se puede circular en las zonas acotadas donde están los ciclistas a cara descubierta.

Las medidas de seguridad, sin embargo, no se han levantado, ni mucho menos. Y este será, por ejemplo, uno de los aspectos en el que deberá haber una gran coordinación dentro de un año cuando el Tour despegue en Barcelona. Hay que superar controles donde se abren bolsos y mochilas. La prueba dispone de su propio cuerpo de vigilantes, que están por todas partes. Y, por supuesto, si te dicen que por aquí no se pasa, pues ni se te ocurra desobedecer porque puedes acabar en el interior de un coche policial.

El recuerdo del pasado

En los tiempos de Induráin no había tanta valla, el público paseaba mucho más cerca de los corredores y si era imprescindible saltarse alguna barrera pues se hacía, que tampoco era grave y, en todo caso, te ganabas la riña de algún empleado del Tour. Ahora sería considerado un delito. Y hasta puedes asustarse si te topas con algunos de los policías de paisano que vigilan las calles adyacentes a la salida de la etapa. Van vestidos de forma informal pero no se olvidan de llevar la pistola al cinto.

Por estas razones, hay que cargarse de paciencia si alguien con invitación o sin ella decide acercarse a la zona de salida de cualquier etapa del Tour. Las prisas nunca son buena compañía porque al final no ayudan en nada. Hay que seguir los trazados que están perfectamente indicados y si se quiere disponer de una zona en las vallas para ver a cada uno de los ciclistas protagonistas de la carrera, una especie de palco de honor, hay que llegar con muchas horas de anticipación.

La afición

Nadie se extrañará de ver a decenas de aficionados ataviados con el ‘maillot’ de alguno de los equipos participantes, banderas del país de procedencia y carteles dando ánimos a alguna figura del pelotón, principalmente Tadej Pogacar.

Es el Tour, nido de paciencia y la carrera que moviliza cada año durante las 21 etapas a millones de franceses que se apostan en las cunetas para presenciar el paso de la prueba. Basta sólo recordar que en esta edición entre cuerpos de seguridad y voluntarios el Tour desplazará un total de 28.000 personas. Impresionante.