La expresión “cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo” es un proverbio oriental que se refiere a que el dedo y la luna pertenecen a realidades distintas. El budismo zen enseña que el dedo y la luna son dos mundos diferentes, y que el discípulo debe olvidarse del dedo para admirar la belleza de la luna.

La vida de Joan Laporta y su variopinta directiva se ha caracterizado desde hace más de cuatro años en conseguir que los socios y seguidores del Barça queden hipnotizados con el dedo, perdiéndose siempre la belleza de la luna. O, mejor aún, estén fascinados por el dedo mientras los otros van haciendo travesuras para seguir adelante y tratar de poner un pie en la luna, que sería el Spotify Camp Nou.

Ahora, por ejemplo, mientras el mundo culé se inquieta porque Lamine Yamal se parece cada vez más a Neymar y menos a Messi, mientras sufren por el fiestón que organiza el muchacho para celebrar su mayoría de edad, mientras el ‘chico 10’ recibe regalos, como esa cadena de oro, brillantes y demás piedras preciosas con dos inmensas letras que cuelgan de ella (L y Y, claro), por valor, dicen, de 340.000 euros, mientras se espera un diluvio de fotos, vídeos y bailes comprometedores (o no), el club, sus fuentes y sus filtradores lograron colar, de nuevo, y van 123.876 bulos, mentiras, falsedades, embustes y falacias, su último disparate.

El DIRCOM que ganó las elecciones está marginado; el DIRCOM, procedente del Sabadell, se ha puesto del lado de Echevarría y Laporta cuenta con un filtrador, castigado por el cuñadísimo, que, para hacer ver que sabe cosas, filtra todo tipo de mentiras. Ese es, comunicativamente, el Barça actual.

Les dije en estas misma líneas que todos, todos, todos, volverían a caer en la trampa. Y es que el Barça crea adicción entre los medios de comunicación, que necesitan droga dura, pues no les basta con metadona. ¿Cómo es posible que se sigan creyendo semejantes mentiras? Pues se las creen. Todos. El Barça publicitó que Leo Messi acudirá, evidentemente no se sabe cuándo, pero vendrá, a la verdadera inauguración del Spotify Camp Nou, cada vez más lejana.

En cuanto el primer periodista sensato que dudó de la información se puso en contacto con la gente de comunicación de Messi, que también son legión, el séquito de la ‘Pulga’ no solo desmintió (agradecido) semejante infundio, no solo se reafirmó en que, mientras Laporta presida el Barça, Messi no quiere saber nada del ‘més que un club’, sino que dijo que ni siquiera se habían puesto en contacto con el ya mítico futbolista albiceleste y, por tanto, ‘D10S’ no puede afirmar ni desmentir algo que no está en su mano, simplemente porque nadie le ha hablado de este asunto, de semejante falacia. "Y, además, en Miami, se está en otras cosas, que no tienen nada que ver con el Barça".

Nadie, por supuesto, es capaz de asegurar que eso, lo del Barça y Messi, no se arreglará en la vida. Todo, menos la muerte, se puede arreglar. Y más, con dinero. Lo que sí se puede asegurar es que los Messi, todos, están hartos de que Laporta utilice a Leo cuando quiere, como quiere y para lo que quiere.

Silencio de Laporta tras la renovación de Nico Williams con el Athletic / EFE

Estaría bien (lo digo porque la lluvia de mentiras podría llenar otro Mediterráneo) que recordásemos que Leo Messi también iba a ser la estrella, perdón, la megaestrella, del 125 aniversario del FC Barcelona, en aquel fiestón, más en honor y gloria de Laporta que del club, que tuvo lugar en el Liceo. Y, no, no vino. Pero, sí, sí se lo creyeron. Muchos, hasta demasiados.

En las oficinas que Messi tiene en Miami hay quien le está dando vueltas a, de alguna manera discreta pero eficaz y contundente, pedirle al Barça que no vuelva a utilizar el nombre de 'D10S' en vano. Es posible, muy posible, incluso hasta comprensible, que a muchos les encantaría verse involucrados, de vez en cuando, en alguna de estas mentiras. A Messi, no. Ni lo necesita.

Puede haber quien piense que les puede resultar beneficioso económicamente. Eso de que “el Barça se interesa por…” suena bien y aumenta el precio del productor. Pero nada de eso beneficia a Messi. Todo lo contrario, en las oficinas de Miami hay quien piensa que, ahora, aparecer vinculados al nombre del FCBarcelona, que le debe dinero hasta a la UEFA, no es beneficioso para la imagen del argentino.

Es muy difícil que en las oficinas de Messi puedan llegar a entender en qué se ha convertido el Barça, muy difícil. Por un lado hay un DIRCOM defenestrado, separado, aislado, marginado. Por otro, acaba de llegar un nuevo DIRCOM, procedente del banco de siempre, el Sabadell, que enseguida ha descubierto (entre otras cosas porque lo fichó el ‘cuñadísimo’) que el que manda allí es Alejandro Echevarría y Deco, y a ellos se ha pegado.

Leo Messi, aseguran desde Miami, está en otras cosas, no piensa demasiado en su regreso a Barcelona, aunque siempre, siempre, habla maravillas del club y su gente. La vida de Messi en EEUU va por otros derroteros muy dispares.

Y por otro hay un francotirador, que estuvo al servicio de Carles Puigdemont, que pulula alrededor de Laporta y que, para hacerse notar entre los medios ya que Echevarría no le da ni bola, va intoxicando a todo el mundo, tratando de demostrar que sabe algo (poco o nada), pues solo sabe de bulos, mentiras y falsedades. Por eso lo utilizan.

La máquina que fabrica falsedades para que los socios y simpatizantes culés no dejen de mirar el dedo mientras ellos se pasean tan campantes por la luna es de tal bajeza que mejor no contárselo a Leo Messi pues, de saberlo, añadiría más lágrimas a las que ya derramó cuando lo despidieron, porque lo despidieron, sí.

Todo se resume en practicar la patada a seguir y si para ello, es decir, para llegar a final de mes, hay que decir que vendrá Nico Williams, se dice; que se volverá al Camp Nou, se cuenta; que, en agosto, tendremos ‘fair play’, se filtra; que iremos a jugar a Libia, iremos; que llega dinero procedente del Congo, lo explicamos; que venderemos a Ter Stegen por un montón de decenas de millones, se filtra…el problema sigue siendo el mismo. El problema no son ellos, somos nosotros que seguimos mirando el dedo, conscientes de que jamás volveremos a pisar la Luna. O el Camp Nou.