Resumen de la temporada internacional de rugby: ¿A quién quieres más, a mamá o a papá?

Consumida la última pinta de la temporada emerge la cuestión eterna: ¿A quién quieres más, a mamá o a papá? El dilema apela a los instintos más profundos del individuo, a su naturaleza más primigenia. ¿Es más inspiradora una carga devastadora de Henry Pollock destrozando cortinas defensivas en su camino, o una carrera deLouis Bielle-Biarrey sorteando placajes con la elegancia del mismísimo Nureyev? ¿El placer está en el contacto o en la evasión? En definitiva: ¿Rugby francés o rugby inglés?

La Patrulla de Francia

La final del Top 14, una de las mejores de los últimos años, ha servido para cerrar la temporada de rugby de clubes, tan rica en matices en sus versiones originales. Ingleses y franceses, como modelos paradigmáticos, han librado una batalla más feroz de lo esperada. En la Champions, Northampton, en calidad de ganador de la Premier (aunque ni siquiera haya defendido la corona en el playoff), desafió en la final a Unión Bourdeaux-Begles escenificando la lucha de estilos entre sajones y galos. ‘La Patrulla de Francia’, como se ha bautizado a los tres cuartos bordeleses, se impuso llevando al extremo el juego ultra ofensivo que ataca desde cualquier punto del campo con la verticalidad de Bielle-Biarrey, Penaud y Jalibert. Dirigidos por la brillante cabeza de Maxime Lucu, el metrónomo granate, ganaron con merecimiento la Copa de Europa y se quedaron a un paso del doblete al perder el título de Liga en la prórroga.

Pero en el Top 14 perdieron la final ante un Stade Toulousian que ganó por ser más inglés que francés. Las lesiones de Dupont y Capuozzo les restó profundidad y los rouge et noir apostaron por ser especialmente agresivos en los puntos de encuentro con el inglés Jack Willis liderando la manada tolosana. Esa ferocidad provocó una catarata de golpes que Thomas Ramos utilizó para dar el triunfo a Toulouse pateando a palos. Esta vez el ‘jeux des mains jeux de toulousain’ se quedó en la pizarra y sacaron brillo a los riñones de sus gordos.

Si en Francia ganaba la final el equipo más inglés, en Inglaterra lo hacía el más francés. Pese al buen desempeño en Europa de Northampton, el gran triunfador esta temporada en las islas ha sido Bath, del que se puede afirmar que es el más achampanado de los clubes ingleses. Este Bath del multimillonario Bruce Craig ha conquistado la Premiership Rugby Cup, la European Challenge Cup y la Premiership mezclando estrellas que no han ido al Top 14 con ‘universitarios’. Así se hacen llamar los jugadores que están o han pasado por la Universidad de la ciudad. Allí no extraña a nadie el juego a la mano porque desde los 60 en The Rec se jalean las carreras de sus animosos tres cuartos. El legendario Peter Sibley implantó aquel rugby cuya filosofía aún perdura y si entonces destacaba el gigantesco David Gay, un tercera de 1,93 en aquella época, hoy celebran las estampidas del ‘Caballo’ Muir. Muir es producto de la fructífera relación entre el rugby y la universidad, algo que Bath sigue alimentando. Se estrenó en el rugby universitario sin haber jugado y con el único argumento de sus 95 kilos y 187 centímetros. Iba a dejarlo para irse a Guisborough a jugar con su hermano y ¡su padre!, pero un entrenador le convenció para que siguiera. Y en un torneo el seleccionador Simon Amor lo descubrió y se lo llevó a la selección de 7, donde participó en 17 partidos antes de convertirse en un jugador de culto en Bath.

Los ‘franceses’ de Bath

Otro estudiante ilustre, en este caso de su escuela de Negocios, es el internacional Max Ojomoh. Él fue el autor de un ensayo de Bath en la final de la Premiership de este año ante Leicester. En realidad el ensayo lo debió anotar el inimitable Finn Russell tras interceptar un pase de Handré Pollard. Pero el escocés, que podía haber llegado a la zona de marca, cambió de opinión a mitad de camino y optó por jugarse un pase al interior para Ojomoh que disparó el corazón de sus aficionados. “Max es un chico de Bath que creció viendo a su padre Steve levantar este trofeo aquí. Pensé que sería buena idea darle protagonismo en la final”, apuntaba el altruista Russell, que seguirá repartiendo champagne en Bath las tres próximas temporadas. Finn ha encontrado en la localidad de las termas romanas un ecosistema perfecto para su impredecible magia.

Muir y Ojomoh no son los únicos ‘universitarios’ del equipo. Kepu Tuipulotu o Tyler Offiah han jugado no hace mucho el clásico anual universitario contra Hartpury. Y en la final de Copa, el primer título de esta temporada y el primero en 17 años, Exeter fue arrollado por un Bath que contaba con el estudiante de Administración Tom Carr-Smith, autor del primer ensayo, y el ex alumno de Rendimiento Deportivo Tom Dunn, que logró dos más en Sandy Park. También fueron titulares Jasper Spandler (Doble grado de Economía y Desarrollo Internacional), Austin Emens (Negocios) y Ethan Staddon (Ciencias Naturales). Y a ellos se sumaron otros estudiantes y graduados como Arthur Cordwell, Kieran Verden, Will Jeanes, Will Butt o Miles Reid. El rugby nació de la fina desobediencia de un díscolo estudiante, el escocés James Mackie, al que los ingleses intentaron suplantar en el episodio fundacional con aquella carrera en 1823 el colegio de Rugby que provocó el nacimiento de este deporte que hoy sigue teniendo en colegios y universidades a sus grandes viveros.

Así que mientras Irlanda se ‘sudafricaniza’ en delantera y ‘neozelandiza’ en los tres cuartos, el dilema sigue vigente en los pubs y en los campos. ¿Sabe mejor una patada cruzada de Fin Smith o un contrapié de Matthieu Jalibert? ¿Hay más rugby en un contraruck de Willis o en un offload de Finn Russell?… Y siendo más contraculturales: ¿No es más expansivo el back three de los Saints que el de media docena de equipos franceses, o más físico el juego de Stade Rochelais que el de la mitad de los clubes de la Premier? El rugby sigue tan vivo como la pregunta que nos compete: ¿A quién quieres más, a mamá o a papá?