La época de los procesos

Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz celebran un gol con el PSG ante el Real Madrid. / AP

Llevo unos días pecando de ambicioso, demasiado optimista a la hora de fijar la hora del despertador. Me vengo arriba por las noches, envuelto por un entusiasmo fugaz y tramposo, y sobrevaloro mi fuerza y mi voluntad. Todo parece fácil por las noches, pero todo se complica a la mañana siguiente cuando suena la alarma, en el momento de la verdad. La opción de posponerla y dormir un poco más es una tentación imposible de esquivar.

Así, pospongo, postergo y vuelvo a aplazar, y todo aquello que debía hacer bien temprano, antes de que despertasen los demás, permanece en el incómodo cajón cerebral de las cosas que debería haber hecho ya. Es mi tónica del verano. Al final duermo un par de horas más, descansando poco y mal, y lo que pospongo de veras es mi propia paz mental.

Voy sumando sueños de diez minutos. Una paradoja: lo que más odio es despertar y así estoy despertando todo el rato. A cambio repito un gesto que me gusta: dar media vuelta y seguir durmiendo. Es el mal y el bien al mismo tiempo. Es sin duda una dinámica confusa.

También son momentos propicios para los microsueños. Hoy he soñado que guionizaba una película y un chico se reencontraba con un viejo amor del instituto y le decía: "Cada vez que sueño algo de entonces sigo enamorado de ti". Justo en ese instante ha sonado la alarma, he apuntado la frase a las 5.59 en el teléfono y he seguido durmiendo. Un sueño dentro del sueño.

Quizá, con esto del despertar fallido, mi error principal sea el exceso de velocidad. Quiero adelantar cinco horas de un día para otro. Soy como esos equipos que quieren cambiarlo todo en una semana de entrenamientos. Luego llega el partido y están peor de lo que estaban.

Podría decirse que conviene el cambio gradual. Para ser el PSG actual se necesita tiempo, dinero y talento. Muchas alturas, muchos carriles, mucho compromiso y mucho jugador complementario. Pero sobre todo tiempo.

Solo así cuaja un proyecto. En el fútbol actual y en el caso de LaLiga, todavía más. A menudo, el ecosistema financiero vigente marida regular con el ansia del hincha que quiere ver a su equipo crecer a toda velocidad. No puede ser, porque es la época del tiempo, de la planificación, de lo sostenible y de los procesos. El paisaje no es el de otras décadas, cuando todo se podía acelerar con un mecenas. Ahora puedes tener dinero y no poder gastarlo. Ahora puedes verte obligado a vender para que te dejen pagar mejores salarios, aunque el dueño de tu club esté forrado. Ahora existen los límites.

En especial, para los de abajo. Conviene aparcar la obsesión con el objetivo último y aprender a disfrutar de cada paso. Es posible que la normativa sea beneficiosa a largo plazo, pero sin duda dificulta el éxito inmediato. Una vez pregunté a Bob Voulgaris, uno de esos dirigentes que está construyendo un proyecto real en España, si el sistema le parecía injusto. "¿Importa si es justo? —contestó— No pierdo el tiempo pensando en eso. Simplemente afrontamos la realidad y nos centramos en lo que podemos controlar. Las reglas son las mismas para todos y solo tenemos que adaptarnos mejor a ellas".

Enseguida pensé 'esta gente es la que triunfa en la vida'. Esa es la mentalidad. Seguro que nunca pospone la alarma del despertador.