El presidente de la Federación Catalana de Rugby intenta frenar el adelanto de las elecciones

El rugby catalán anda revuelto. Este viernes se celebra una asamblea de la Federación Catalana de Rugby en la que CR INEF Barcelona ha conseguido el aval de 27 clubes (los Estatutos exigen el del 10% de clubes, es decir 5) para proponer el adelanto de las elecciones desde diciembre, que es cuando están programadas, a este verano. La razón la explica a EL PERIÓDICO Jordi Solà, uno de los promotores de la iniciativa del club barcelonés: “Entendemos que tiene mucho más sentido que se celebren en verano para que el nuevo equipo federativo trabaje durante toda la temporada en lugar de desembarcar en mitad de la misma, con la incomodidad logística que eso conlleva”.

El problema es que la iniciativa no ha gustado al actual presidente, Ignasi Planas, quien después de 17 años en el cargo ha confirmado que no se presentará a la reelección. Este 7 de julio, después de conocer la iniciativa del INEF, el dirigente ha enviado una carta a los clubes, además de contactar con gran parte de los que avalaron la propuesta, para echar atrás el adelanto. El orden del día de la asamblea de este viernes incluye la propuesta y para votar tendrán acudir los presidentes de los clubes que forman parte de la Federación Catalana de Rugby (FCR) o en su defecto vicepresidentes avalados por sus superiores. Así que hay mucha expectación por saber qué clubes asistirán y cuáles se quedarán en casa.

La carta de Planas

En la carta enviada por Planas, el presidente, muestra su malestar por la iniciativa del INEF y realiza una serie de valoraciones personales como la que sigue: “Tampoco os puedo esconder que después de 17 años de trabajo como Presidente, me sabe un poco mal que alguien me trate como un estorbo que hay que echar por la vía rápida, pero la verdad es que, precisamente porque ya son 17 años, me da igual cuatro meses o menos. Ahora bien, como me enseñó el gran José Antonio Sancha, de quienes algunos parecen haber aprendido poco, ¿cómo nos a van a tener respeto fuera del rugby, si los del rugby no nos tenemos respeto a nosotros mismos? Solo pido que nos tengamos respeto unos a otros”.

No parece gratuita la referencia a Sancha, referente del rugby catalán y nacional, pero sobre todo persona vinculada al CR INEF Barcelona que introdujo el rugby como asignatura obligatoria y después fue presidente del club desde 1988 a 2000, además de presidir la Federación Catalana de Rugby entre 1984 y 1988. Preguntado por la respuesta de Planas, Solà se ciñe a su propuesta: “No voy a valorar la carta de Planas ni voy a entrar en la dinámica del 'y tú más' porque la única intención que tenemos es proponer el adelanto de las elecciones en la asamblea para que la nueva junta pueda trabajar desde el verano, como ocurre en el resto de Federaciones. Así se lo he hecho saber a quienes nos han avalado para introducir la propuesta en el orden del día. No vamos a participar en una polémica valorando sus valoraciones. Nuestra propuesta está avalada por 27 clubes, más del 50% de los que forman la FCR y ahora solo falta ver si se respalda en la asamblea”.

Detrás de esta iniciativa, Planas ve movimientos de cara a las futuras elecciones y así lo manifiesta en la carta. “Antes de esta propuesta hablé con los otros tres candidatos que yo conocía que estaban estudiando presentarse y los tres, de forma inequívoca me comunicaron que ellos trabajaban con que la convocatoria fuera cuando tocaba, es decir en diciembre, y así preferían que se mantuviera. Creo que realizar esta consulta era mi obligación y dado el resultado comuniqué a la candidatura proponiendo que no modificaría la fecha de las elecciones. En tanto que una sola candidatura quería el adelantamiento y tres no, lo más adecuado por respeto al funcionamiento democrático de la Federación y para asegurar así la igualdad de oportunidades entre todas las candidaturas, era mantener el calendario previsto”. La única realidad es que hay 27 clubes que han avalado la iniciativa de proponer el adelanto de elecciones y ahora tendrán que refrendarlo en la asamblea de este viernes.

Cuatro candidaturas

Respecto al escenario electoral y las cuatro candidaturas a las que se refiere en su carta Planas, en los pasillos del rugby catalán se habla de una candidatura transversal que encabezará el catalán David Deosdad, el que fuera pilier internacional con el XV del León y hasta hace unos meses Alto Comisionado del Centenario de Rugby en España. Deosdad ha reunido a 25 personas de todas las provincias de Cataluña y todos los estamentos del rugby catalán para liderar una candidatura de consenso y paritaria. Un grupo de profesionales de diferentes áreas que siguen vinculados al rugby en su día a día.

Las otras tres candidaturas serían una de corte continuista que está en plena formación y que cuenta con el respaldo de Planas, otra de una persona vinculada a la Federación Española y una cuarta que estaría liderada por alguien relacionado con el estamento arbitral catalán. La maniobra de Planas, en el caso de lograr que no se apruebe el adelanto de los comicios, permitiría a la candidatura continuista ganar tiempo para trabajarse los votos de los clubes ante la amenaza real de la candidatura reformista, la de Deosdad, que es la que ve con buenos ojos el reajuste del calendario de la gestión federativa al deportivo de la temporada.