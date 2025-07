El Olympique de Lyon respira aliviado tras conocer que podrá seguir en la Ligue 1

El Olympique de Lyon ya puede respirar tras conocer este miércoles que la próxima temporada podrá jugar en la primera división (Ligue 1), después de que las autoridades financieras del fútbol francés revocaran en apelación el descenso administrativo del club por los problemas financieros que arrastra.

La recién nombrada presidenta del club, la estadounidense Michele Kang, se mostró exultante en la rueda de prensa convocada en el Groupama Stadium, unas horas después de regresar de la audiencia en París ante la Dirección Nacional de Control de Gestión (DNCG) del fútbol francés.

"Estoy increíblemente contenta de poder compartir la que es la mejor noticia posible, gracias a que los accionistas y acreedores trabajamos día y noche desde hace nueve días y lo dimos todo", afirmó la empresaria junto al también recién nombrado director general del club, Michael Gerlinger.

El comité de apelación de la DNCG mantiene al Olympique Lyonnais en la división de honor pero colocando límites a su masa salarial y al gasto en futuros fichajes, algo a lo que Gerlinger quitó hierro, asegurando que no afectarán al club dado que "prácticamente" coinciden con su presupuesto para la próxima temporada.

Kang, que rehusó dar cifras sobre la operación, se limitó a afirmar que, si lograron salvar al club, fue porque pudieron responder a los requerimientos de las autoridades financieras.

"El requisito de la DNCG es que, en función de tu presupuesto del año y de la trayectoria de tus gastos, tengas suficiente liquidez para operar sin que el flujo de caja sea negativo. Y eso es lo que hemos entregado", afirmó la empresaria, que se puso al frente del Olympique el pasado 30 de junio, tras la dimisión de John Textor.

"No se trata de tener dinero o no, si no de restaurar la integridad del club. Lo que le he prometido a la DNCG es que con los cambios de dirección vamos a respetar todas las reglas y el sistema con total transparencia", añadió.

Michele Kang negó que la inyección de dinero haya sido de 80 o 100 millones de euros, como se había publicado en la prensa francesa. "Ninguna de esas cifras es correcta", aseguró.

Lo que todo indica que es cierto es que ella ha acudido al rescate con su gestión y poniendo dinero de su fortuna, que se calcula en 1.200 millones de dólares, según Forbes.

El histórico presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, contó el martes al periódico local Le Progrès que Kang había inyectado "fondos propios" para salvar al club, mientras que el fondo de inversión ARES había aportado "garantías".

El Olympique de Lyon (OL) fue relegado de forma cautelar el pasado noviembre al constatar que el grupo que presidía John Textor, Eagle Football Group, arrastraba una deuda que superaba los 500 millones de euros.

Las autoridades reguladoras rechazaron el montaje financiero del empresario norteamericano que consistía en un conglomerado multiclubes formado por el Botafogo brasileño, el Cristal Palace británico, el Molenbeek belga y el Olympique Lyonnais, que comparten jugadores, ingresos y deuda.

El gran varapalo llegó el pasado 24 de junio cuando la DNCG confirmó el descenso del Olympique de Lyon cuando se pensaba que Textor había podido corregir las cuentas para mantener a flote al club.

Fue entonces cuando la presidenta del OL femenino tomó las riendas de la sección masculina y se lanzó a su rescate.

La única cifra que se confirmó en la rueda de prensa fueron los 12,5 millones de euros que el club francés deberá pagar a la UEFA por el mal estado de sus cuentas si quiere participar en la próxima Liga Europa.

Michael Gerlinger declaró que el Lyon tendrá que abonar esa cantidad las dos próximas temporadas o será deducida de las ganancias obtenidas en la competición.