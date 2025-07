El Espanyol luce a Kike García, Marko Dmitrovic y Carlos Romero

El Espanyol ha presentado este jueves al delantero Kike García, al lateral Carlos Romero y al portero serbio Marko Dmitrovic, incorporaciones de este verano, que llegan con ambición y hambre para llegar al club blanquiazul lo más arriba posible.

El lateral Carlos Romero, que alarga su cesión por el Villarreal otra temporada, sin opción de compra, ha confesado que está "muy feliz". "Era lo que quería. He disfrutado mucho de este campo, de la afición. Mi prioridad era venir aquí y por suerte todos han hecho que pueda estar aquí. Estoy encantado", ha comentado. Romero, aunque no ha escondido que a todos les gustaría estar arriba, ha apostado por ser "realista" ante lo que el equipo "debe conseguir primero", que es la permanencia. "A partir de ahí, obviamente han venido jugadores muy buenos y esperamos hacer un gran año y estar lo más arriba posible. Me queda muchísimo por aprender", ha añadido.

El director deportivo, Fran Garagarza, ha destacado el crecimiento del futbolista durante la temporada pasada, en la que también militó a préstamo en el Espanyol. "Teníamos muy clara su continuidad. No era muy optimista. Disfrutar un año más de Carlos nos va a dar mucho, confiamos mucho en él", ha confesado. El portero Marko Dmitrovic, que ha firmado hasta 2028 tras acabar su contrato con el Leganés, está "encantado" y ha desvelado que no se tardó "mucho" en llegar a un acuerdo con el equipo blanquiazul. "Todos teníamos los mismos deseos para la próxima temporada. Me atrae mucho este nuevo proyecto, tengo ganas de estar aquí como local", ha apuntado. Preguntado por las comparaciones con el portero Joan García, que ha dejado el club este verano para fichar por el Barcelona, el serbio ha indicado que no viene "para sustituir a Joan". "Vengo para ser el mejor Marko que pueda y ayudar al equipo a cumplir los objetivos. Los jugadores tienen que vaciarse", ha reflexionado.

Garagarza ha aplaudido la "trayectoria ascendente" del futbolista, con el que ya coincidió en el Eibar: "Su personalidad, carácter y madurez nos hace tener un portero de garantías. Pensamos que está ahora mismo en un momento más alto del que era en sus inicios en Primera División". El delantero Kike García, que firma hasta 2027 tras llegar libre del Alavés, ha agradecido "de corazón" la confianza y ha apuntado que es "un placer" estar en "un grande" de Primera División. "Queremos demostrar que tenemos buen equipo y vamos a darlo todo y a cumplir los objetivos", ha afirmado. El atacante, además, ha considerado que puede ser "importante" en el proyecto. Kike García ha explicado que la edad te facilita saber "colocarte mejor, hueles más los goles".

"Trabajo para el equipo, para sacar los partidos adelante. Antes del gol, debes hacer muchas cosas para llegar a ello", ha opinado sobre lo que debe aportar en el campo. Marko Dmitrovic ha comentado, en tono distendido, que Kike a él no le engaña: "Ya está tieso con la edad que tiene". El ariete ha reaccionado con una sonrisa. Ambos coincidieron en el Eibar. El director deportivo ha aplaudido la llegada del atacante y no ha visto la edad del delantero, 35 años, como algo negativo: "Pienso que con la edad te haces especialista y hay posiciones donde todavía te haces más con el paso del tiempo. Kike se hace especialista en una demarcación fundamental. Es un fichaje top".