Jordi Valls, seleccionador español de waterpolo femenino: "Hay cosas que van a cambiar porque tengo mi propio modo de hacer las cosas"

Jordi Valls (Terrassa, 1977) lleva una vida dedicada al waterpolo. Como mano derecha de Miki Oca posibilitó la cuadratura del círculo de un equipo nacional que el pasado año consiguió la máxima distinción olímpica en París. Tras el triunfo y la marcha de Oca al término del ciclo olímpico, desde marzo es el encargado de iniciar esta nueva era de 'las guerreras del agua', que afrontarán su primer desafío en el Mundial de Singapur. Este viernes debutan contra Sudáfrica.

Es su primer Mundial como primer entrenador. ¿Qué tal lleva el relevo?

Bien. Las chicas lo ponen muy fácil. También es cierto que hace muchas temporadas que convivo con ellas, aunque fuera desde un rol distinto. La verdad que tengo la suerte y el privilegio de hacer el trabajo que me gusta. Y lo hago con mucha ilusión.

Comienza un nuevo ciclo con una selección renovada fuera y dentro del agua.

Estamos muy ilusionados por el trabajo hecho hasta ahora en la preparación. Tenemos confianza para afrontar la competición con garantías porque las jugadoras están mentalizadas y preparadas.

¿La ilusión de las que han entrado suple la experiencia o calidad de las que han salido?

Son aspectos distintos. La ilusión la tienen todas, las que entran y las que llevan aquí años. No creo que les falte experiencia a las que han entrado, cada una aporta cosas distintas y buenas al equipo. Lo que intentamos es ayudarlas a que estén bien reconfortadas por las que ya cuentan con experiencia en esta competición para que puedan dar lo mejor de sí.

La selección masculina va con 15 seleccionados. Usted ha decidido ir con 14, quedando fuera Isabel Piralkova. ¿Qué ha motivado esa decisión?

El hecho de ir con 14 es sencillo. Es debido al calendario. Por los equipos que nos han tocado, que tienen un nivel algo inferior al nuestro, he podido priorizar el hecho de mantener a todas las jugadoras vivas durante cada partido de cada fase y no tener a ninguna descansando durante la competición. Además, la mayoría de jugadoras susceptibles de sumarse a esta convocatoria son jugadoras en edad júnior que están preparando también su Mundial, que tendrá lugar a finales de agosto. Y si hubiera cualquier lesión o problema podríamos incorporarlas.

Con la marcha de Laura Ester, tiene ahora a dos hermanas bajo palos.

Martina [Terré] nos da mucha experiencia y calidad como viene demostrando en las últimas temporadas, y ahora se incorpora su hermana. Que sean hermanas a efectos nuestros es anecdótico, porque no viene por serlo, sino por estar al nivel requerido para estar en el mundial. Eli [Carmona] es también una gran portera y nos encontramos a inicios de un ciclo olímpico, por lo que aunque esta vez opte por Mariona, seguiré contando con ambas. Las dos han hecho un gran ciclo de preparación y nos interesa que se mantengan en el equipo. En el fondo, el ciclo olímpico es lo que nos marca el camino independientemente de los Mundiales y las copas que vaya habiendo.

¿12 años sin ganar el Mundial son demasiados para una selección como ésta que acostumbra a estar siempre arriba del todo?

Creo que son valoraciones que no hacemos. Cada año nos centramos en la competición que nos toque, y la preparamos de la mejor manera posible. Entrenamos para cada partido con el máximo respeto, seriedad e interés, y cada competición te lleva al lugar que terminas mereciendo. Hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados y ojalá este año sumemos el Mundial.

La selección femenina de waterpolo se mide a Canadá en los cuartos de final. / EFE

¿Considera su forma de hacer muy disruptiva con respecto a la de su predecesor?

A ver, hay muchos aspectos que compartimos. He tenido la suerte de trabajar muchos años con él [Miki Oca] y ha sido así porque me dejaba mucha cancha y me dejaba funcionar como yo quería en determinados aspectos de la preparación. Me daba libertad. En ese aspecto, hemos trabajado muchas cosas juntos en estos años que también hago mías. Era un trabajo en equipo en el que evidentemente él tenía la máxima autoridad y la última palabra, pero yo también tenía mi responsabilidad. Evidentemente, hay cosas que se mantendrán, pero habrá otras que cambiaré porque tengo mi propio modo de hacer las cosas.

¿Con las nuevas jugadoras cambiará también la distribución del juego?

Sin duda. Antes teníamos un modelo de juego y ahora tenemos perfiles distintos que obligarán a otro aunque haya bases similares. Tenemos jugadoras muy rápidas, con buen movimiento y buena ocupación de espacios, y es uno de los aspectos concretos que vamos a aprovechar.

¿Venir campeonas de París pesa?

Creo que a las jugadoras que son campeonas olímpicas no les va a pesar, ni creo que sea algo en lo que ellas piensen ahora mismo. Y a nivel técnico ocurre lo mismo. La presión del año pasado era la de desarrollar al máximo el potencial del equipo, y es exactamente la misma que tendré este año.