Hasta el GPS ya habla del Tour

Cuando el GPS te habla con voz seductora y te advierte que “¡ojo! carretera afectada por el Tour” crees que ya está todo inventado. ¿Qué más puede crear el hombre que un programa que te indica que el Tour se cruza en tu vida? Ya es lo máximo, lo más de lo más. Es la constatación de que el Tour ya no sólo sale en los papeles, en las imágenes que se repiten durante 21 etapas, miles y miles de persona ocupando los márgenes de las carreteras esperando pacientemente la llegada de los corredores.

“Esto no hace más que crecer, cada día te cuesta más llegar a la salida”, advertía a principio de semana Chente García Acosta, director del Movistar, con varios Tours al volante y antes en las piernas. Sí, en efecto, el monstruo se va alimentando a sí mismo y cada año crece más. O al menos lo parece, porque la prueba siempre ha sido muy grande, con una caravana publicitaria que ya recorría Francia hace casi 100 años y que anima a los pacientes aficionados apostados en la ruta de los corredores.

Ciudad colapsada

El GPS identifica al Tour, que vuelve a colapsar a una ciudad durante la contrarreloj de Caen. Por la autopista te desaconsejan entrar con el coche al territorio de la carrera, si no tienes algo especial que hacer. Los carteles te advierten de que la circulación estará muy complicada y aquellos accesos comunes al recorrido están cortados. A veces es muy embarazoso abandonar la autopista si no cuentas con la chuleta que te proporciona la carrera a fin de encontrar las ‘puertas’ preparadas por la organización y que permiten a los coches acreditados incorporarse a los últimos kilómetros del recorrido. Si no fuera por las credenciales que decoran el coche sería imposible seguir el Tour.

Ya sólo falta que el GPS te informe de la situación de la carrera, aunque el programa, ciertamente, no lo tendría muy difícil porque de hecho sólo sería necesario hablar de tres corredores, Pogacar, Vingegaard y Evenepoel, protagonistas de la edición de 2024 y que este año apuntan a ser los tres más destacados de la general. Es muy difícil para el resto de los contrincantes correr a su nivel.

De Normandía a Bretaña

Así están las cosas en un Tour que por ahora ha visitado las regiones del norte de Francia, este jueves con la tercera y última etapa por Normandía antes de adentrarse en los territorios de Bretaña.

Habrá que seguir estando prendiente del GPS del coche y de las novedades que vaya dando sobre el Tour, porque cada día, afortunadamente, hay algo que te sorprende.