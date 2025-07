Un futuro espléndido

Carlos Romero, Marko Dmitrovic y Kike García, durante su presentación con el Espanyol. / RCD ESPANYOL

Ya hemos empezado los entrenamientos de la 2025-26, en la que pasaremos por diferentes microfases: desde las pesimistas "esta Primera nos va grande", "es que no tenemos equipo", para acabar con un "si empatamos en Oviedo estamos en Europa". Esto va a ocurrir.

Que nos quede claro que toda la confianza que hoy tenemos en el míster la lanzaremos por la borda en el momento que perdamos dos partidos en casa: "Se nota que no tiene experiencia; le falta empaque". En caso contrario, seremos los primeros en proclamar la palabra gafe: Europa.

Ya nos ocurrió el año pasado y no somos los únicos, porque sucede en TODOS los equipos en cada ejercicio. Durante la pasada Navidad la afición del Valencia no podía aspirar a otra cosa que no fuera cerrar la temporada con dignidad y pretender que el descenso no fuera traumático: acabó la liga acariciando Europa.

¿Qué decir del Atlético de Madrid? Que empezó como aspirante, pasó por candidato, un penalti en la Champions (del que la UEFA reconoció que hoy debería repetirse) le hundió moralmente y acabó el torneo cabizbajo. El entorno merengue cesó a Carlo Ancelotti diez veces y otras tantas lo necesitó.

Esta campaña perica de amor indestructible ya ha ingresado los dineros de más de 22.000 socios en menos de una semana. Tres mil más que a estas alturas del año pasado, o medio aforo del RCDE Stadium. Pero sobre todo hay algo muy importante, que me pone, me pone feliz, que me apasiona y que vengo constatando en mis últimas visitas al templo: la cada vez más creciente e ilusionante presencia de gente joven, de menores de 25 años que se suman y apuestan por un club dentro de un entorno mediático anómalo. Es impresionante. ¿Alguien se imagina dónde podríamos llegar si nuestra presencia en los medios fuera ya no idéntica, sino al menos proporcionalmente parecida a lo que ocurre en Madrid, Sevilla, Valencia, o País Vasco?

Pues aquí seguimos presentes, tocando los cojones desde 1900, con un futuro espectacular.