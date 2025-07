El estreno del Camp Nou con el Gamper, en el aire a falta de un mes

El 25 de junio, el FC Barcelona anunció por sus canales oficiales que el Camp Nou se reabriría para la disputa del trofeo Joan Gamper el 10 de agosto. Hoy, a falta de un mes exacto de la fecha marcada en rojo, las señales que se emiten ponen en duda de que se pueda cumplir el calendario del retorno, siempre cambiante.

A la entidad azulgrana le corre prisa la apertura parcial, y que se vean que los asientos considerados VIP de la zona de tribuna están en funcionamiento para que el auditor del club y después LaLiga le contabilicen los 100 millones de los 475 asientos cedidos para su explotación a New Era Visionary Group y Fort Advisors Limited. Una operación, o palanca, indispensable para recuperar el Fair Play Financiero y no tener problemas de inscripción de jugadores. Recordemos que Joan Garcia, por ejemplo, aún no figura entre los porteros inscritos de la plantilla barcelonista.

Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Laia Bonet, primera teniente de la alcaldía, puso calma a las prisas del Barça. Dijo que hace falta tiempo para comprobar que "el estadio está en condiciones" para acoger aficionados. Aclaró también que para el retorno es necesaria una licencia de primera ocupación, que se concede una vez hayan terminado las obras de la primera fase y supere las revisiones de técnicos municipales y de los bomberos.

El Camp Nou en obras, en Barcelona, el pasado mes de abril. / JORDI OTIX

Esta mañana, durante una comparecencia pública, Bonet volvió a enfriar las expectativas apresuradas. Avanzó, por eso, una modificación administrativa: "La comisión de gobierno ha aprobado hoy la modificación de la licencia de obras, que contiene dos fases: la primera para una capacidad de 62.000 personas -subsuelo, primera galería y segunda galería- y la segunda para llegar a las 105.000. Esto es un paso previo necesario, pero no suficiente", remarcó.

"El segundo paso -agregó- es la licencia de primera ocupación, que es el que permite utilizar ya el estadio, el día que sea. Para poder otorgar esta licencia, deben haberse terminado las obras que conforman esta primera fase, es decir, el subsuelo, la primera galería y la segunda galería".

Laia Bonet ( de azul), en una comparecencia pública reciente. / Marc Asensio Clupes / EPC

Sobre si el Barça llegará a tiempo de abrir el 10 de agosto, Bonet ha sido precavida: "Las obras están todavía en marcha, por lo tanto, no nos toca a nosotros decir si el club estará a disposición. Entiendo que el club está trabajando para llegar a ello, pero en todo caso, lo que es claro es que las obras todavía no han terminado y, por lo tanto, no podemos valorar el otorgamiento de la licencia de primera ocupación", ha indicado.

Obra compleja

Desde el Ayuntamiento se subraya que se trata de una obra muy compleja y que hay que superar una cadena de trámites antes de dar luz verde por un tema de seguridad. No obstante, a menudo que pasan los días y se acerca el 10 de agosto, las dudas sobre el retorno se agradan. No hace falta más que pasarse por los alrededores del Camp Nou y ver el estado de las obras y las dificultades de crear accesos provisionales seguros para los miles de aficionados en su entrada y salida del recinto deportivo.

De momento, ni se ha anunciado el rival del Barça (que debería ser el Como que entrena Cesc Fàbregas) ni se han puesto a la venta las entradas. Normal. Pese a que la portavoz del club, Maria Elena Fort, pareció venirse arriba cuando predijo que podría darse cabida a 60.000 espectadores, ahora mismo la directiva de Joan Laporta celebraría que el amistoso se pudiera jugar con unos 20.000. El objetivo de mínimos es poder abrir dos graderías de la tribuna.

El Ayuntamiento renovó recientemente el permiso de trabajo a 24 horas por seis días a la semana hasta el 2 de agosto para permitir que la constructora Limak acelere las obras. La voluntad del club era, además, realizar una prueba de estrés antes del Gamper (en principio, el 28 de julio) en la que no habría público, pero sí trabajadores del club, proveedores e incluso periodistas. La alternativa, tras el lógico chasco, sería llevar el Gamper al Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 personas.

Se dispute o no el tradicional trofeo barcelonista en el Camp Nou, las obras prosiguirán con igual urgencia para poder llegar a tiempo a acoger el primer partido de Liga como local el 14 de septiembre ante el Valencia. Cabe recordar que el FC Barcelona solicitó a LaLiga, y se le concedió, jugar las tres primeras jornadas de la nueva temporada como visitante y ganar tiempo para que avancen las obras. El objetivo es que el Estadi reabra parcialmente con 60.000 espectadores.