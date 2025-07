Anisimova sorprende a Sabalenka y jugará su primera final de Wimbledon

La estadounidense Amanda Anisimova jugará su primera final de Grand Slam en Wimbledon al sorprender a la favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que vuelve a quedarse a las puertas del éxito en el All England Club (6-4, 4-6 y 6-4). Su rival en la final será la polaca Iga Swiatek, que pasó por encima de la suiza Belinda Bencic (6-2 y 6-0) y podrá aspirar este sábado también a su primer título en Wimbledon después de sus cuatro conquistas de Roland Garros y un Open de Estados Unidos.

Anisimova, cinco años después de las semifinales en Roland Garros en 2019 cuando tenía 19 años, consigue el mejor resultado de su carrera y lo hace, además, eliminando a la número uno del mundo y consagrando el buen momento del tenis estadounidense. En Australia ganó Madison Keys, en París, Coco Gauff, y este sábado podrá ganar en Londres Anisimova.

Finalista en Queen's hace unas semanas, la estadounidense ha jugado el mejor tenis de su carrera para poder ser la primera de su país en ganar este título desde Serena Williams.

"No me lo creo"

"Aún no me creo que esto sea real. Aryna es una gran competidora, yo me estaba muriendo ahí. Ella es una inspiración para mí y para muchos. Estar en la final de Wimbledon es increíblemente especial", dijo Anisimova a pie de pista.

La estadounidense, tras ganar el primer set y perder con cierto drama el segundo, perdiendo su saque con una doble falta, jugó una montaña rusa de parcial definitivo.

Sabalenka fue la primera en romper, pero perdió cuatro juegos consecutivos y permitió que Anisimova sacara para partido con 5-3.

Entre los nervios de estar a un paso de la final, perdió el saque y Sabalenka sacó para mantenerse en el partido. Se puso 0-40 y, tras salvar los dos primeros puntos de partido en contra, la bielorrusa claudicó al tercero con un golpe ganador de Anisimova.

"Si me hubieran dicho que estaría en la final no me lo creería. Especialmente tan pronto, porque no hace tanto que volví a jugar. Esto es indescriptible", manifestó Anisimova, que se tomó siete meses de descanso en 2023 por su salud mental.

Quemada por la vida del tenista y las expectativas que se desataron en torno a ella tras alcanzar las semifinales en París antes de cumplir los veinte años, Anisimova no compitió entre mayo de 2023 y enero de 2024, perdiendo casi 300 puestos en el ránking.

Con este resultado, además de ser la jugadora más joven en la final de Wimbledon desde Serena en 2004, Anisimova se asegura volver a meterse entre las diez primeras del ránking por primera vez en su carrera.