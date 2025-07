Puado jura fidelidad eterna al Espanyol: "Ojalá pueda ser un 'one club man'"

En la semana programada por el Espanyol para la presentación de sus refuerzos se reservó el pistoletazo de salida para el acto de renovación del gran capitán Javi Puado. Fue la última operación anunciada por el club y la más esperada. El jugador franquicia renovó hasta 2030 y el cuadro blanquiazul lució con orgullo este miércoles al delantero, que estuvo acompañado de sus familiares, además del CEO Mao Ye y el director deportivo Fran Garagarza.

"La palabra que define este acto es orgullo para toda la familia perica, por lo que significa La21 y por tener a nuestro capitán implicado desde el minuto uno", aseguró el jefe del área deportiva, que ya ha cerrado nueve fichajes. Puado tuvo ofertas de clubs españoles y extranjeros, pero finalmente aceptó seguir en el club de su vida, convirtiéndose en el mejor pagado de la plantilla. "Todos compartimos este momento de emoción especial. Javi ha vivido 11 años como perico, pero quedan muchos más y muchos goles más", apuntó Mao.

"El capitán ideal"

El acto se estrenó con un vídeo de los mejores momentos de Puado, definido como "el capitán ideal". El delantero se mostró emocionado y agradeció los elogios. "El Espanyol es mi casa y seguir hasta 2030 es muy importante. El sentimiento perico no se puede describir con palabras. Se debe vivir. Llevo 11 años aquí y llegar desde juvenil hasta el primer equipo, conseguir lo que hemos conseguido… Me emociona. El Espanyol me ha ayudado a lograr lo que soy como jugador y como persona", reflexionó el astro blanquiazul.

La salida de Sergi Gómez convierte a Puado en el primer capitán de la plantilla. "Es un orgullo. Este último año ya me tocó llevar el brazalete muchas veces. El primero era Sergi Gómez, que ha sido un referente. Espero hacerlo igual que él porque mejor es más complicado", agregó Puado, que juró fidelidad eterna al Espanyol. "Ojalá pueda seguir muchos años. Esto es mi casa. Me imagino toda la vida aquí. No es fácil porque en el fútbol se dan muchas situaciones. Ojalá pueda ser un 'one club man'".

"Mirar cada año más arriba"

El canterano, de 27 años, elogió al técnico Manolo González y confía en el bloque que se está configurando para el nuevo curso. "El proyecto del club es consolidarse en la máxima categoría y hacerlo cada año mejor. Como club el Espanyol debe estar en Primera División y mirar cada año más arriba", resumió.

El curso pasado firmó 12 goles en la Liga, su mejor registro como perico, y suma 57 tantos en 211 partidos oficiales con el Espanyol, 32 de ellos en el RCDE Stadium, cifra que le convierte en el pichichi del templo perico de Cornellà. ¿Llegará a los 100? "Sí, me veo capaz. Como delantero me gusta marcar goles", respondió Puado, que valoró la marcha de Joan García al Barça. "Es decisión suya y ahí se queda", concluyó.