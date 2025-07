Alcaraz destroza a Norrie y alcanza su octava gran semifinal

Ganar a Carlos Alcaraz empieza a ser una quimera para el resto del circuito y más aún sobre la hierba de Wimbledon, donde por tercer año consecutivo ya está en las semifinales, tras superar de manera muy contundente al británico Cameron Norrie (6-2, 6-3 y 6-3) en una hora y cuarenta minutos de partido.

De menos a más en el torneo, el murciano se presenta en el momento de la verdad con su mejor versión, mostrando una superioridad brutal y rozando el diez en casi todos los aspectos de su juego, incluso en el servicio, su gran cuenta pendiente en los primeros días de competición en el All England Club.

Firme con el saque

Ante Norrie, volvió a cuajar grandes porcentajes y pese a que abrió la puerta a la rotura en cinco ocasiones, no lo dejó escapar ni una sola vez por primera vez en todo el torneo. Ni el ímpetu inicial del británico que salió decidido a presentar batalla fue suficiente para poner en aprietos al tenista español, que dominó de principio a fin cada uno de los sets.

La imposibilidad de poder hacer daño con sus golpes fue minando poco a poco la moral de un Norrie que también se vio afectado por el gran esfuerzo que necesitó para superar la ronda de octavos ante Jarry, dejando un final plácido al español, que jugará por octava vez una semifinal de Grand Slam.

A la estela de Nadal

Son números que le ponen ya a la misma altura que Manolo Santana como segundo jugador español con más presencias en semifinales de los cuatro grandes torneos, solo por detrás de Nadal, que cuenta todavía con 30 de ventaja. En Wimbledon, ya son tres, por las ocho del balear, que puede ver como Carlitos le adelanta ya en títulos si consigue alzarse de nuevo con el trofeo sobre la hierba londinense.

Son ya 19 victorias consecutivas en el All England Club y 23 en su racha triunfal que empieza a ser ya una de las más dominantes de la historia reciente del tenis. Sobre hierba, son 34 victorias en 37 partido, en busca de la 35ª que valdría una nueva final de Grand Slam, la sexta de su carrera.

Para ello, el reciente campeón de Roland Garros deberá lidiar ante la prueba más complicada en el camino hasta el momento. Taylor Fritz, el único hombre en activo junto a Djokovic que ha sido capaz de ganar más títulos sobre hierba que el murciano, será el rival en semifinales tras superar a Karen Khachanov en un partido mucho más disputado (6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 (4)).

"Me pongo un 9"

El astro español se mostró muy satisfecho por su rendimiento en un duelo que resolvió con más facilidad que la cita anterior de octavos contra Rublev. "Cada jugador, cada rival es distinto. Rublev te deja menos tiempo para pensar, Cameron tiene un estilo diferente. Me sentí bien en pista, con las ideas claras. No me sentí desbordado en ningún momento. Eso me dio tranquilidad", analizó Alcaraz junto a Álex Corretja poco después del duelo.

"Ha sido mi mejor partido en esta edición sin ninguna duda, sobre todo en cuanto a sensaciones y el golpeo de bola. Ha ido todo sobre ruedas. Debía estar atento a sus golpes, que son muy distintos a los de otros jugadores. Si no lo estás te podía pasar factura", agregó el campeón español, que se atrevió a calificar su actuación contra Norrie: "He sacado un sobresaliente alto, una matrícula de honor. Bueno, me pongo un 9. Soy exigente", concluyó.