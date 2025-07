De duelo al vuelo

No, no era broma. Nico Williams ha decidido quedarse en su Athletic. El chico ha preferido Bilbao y seguir corriendo la banda de San Mamés, antes que vestirse de azulgrana y formar parte del proyecto más ilusionante desde que descubrimos que Alves era capaz de frenar a Cristiano solo con la mirada, en el patético R. Madrid de Mourinho. Y claro, el barcelonismo mayoritario, ese que ya había reservado el dorsal para Nico y lo había emparejado a Lamine en la futura presentación del nuevo 10 blaugrana, ha recibido la noticia como quien descubre que la piscina que le prometieron tenía agua, pero ésta, estaba plagada de medusas.

Lo cierto es que el viernes dolió. Dolió mucho. A mí, y al 85% de culés que participábamos y dábamos el "Sí, quiero" en las decenas de encuestas que se hicieron sobre la llegada del navarro. ¿Y ahora? De momento resulta cómico mirar redes y leer que hoy todos dicen que estaban entre el 15% que no lo quería... No cuela. Nico olía a fichaje de verdad y casi todos sonreíamos ante esa llegada... Tenía fútbol, juventud, complicidad con los nuestros, sonrisa limpia y alegría. Ingredientes para liarla, pero no será. Ahora bien, una cosa es el dolor, y otra muy distinta es montar un drama Shakespeariano. No fichar a Nico no es el fin del mundo, si acaso solo es el fin de un hype alimentado por una negociación retransmitida en directo, como yo no recordaba. Que no venga no significa que el proyecto caiga, al contrario: puede que ahora nos centremos en reforzar donde hace falta, y no a contentar a algunos.

El duelo, eso sí, hay que pasarlo rápido. Ya hemos llorado bastante por cracks que nunca llegaron: Verratti, Bernardo Silva o Messi (en su versión resucitada). Podemos superar esto. Somos el Barça. Si hemos sobrevivido a Setién, y a su 2-8 en una pandemia de gradas vacías, sobreviviremos a que Nico prefiera ser león e intrascendente, que culé y referente. ¡Así que menos llorar, y a volar! Que ruede el balón y que el siguiente 2-8 sea en el barrio de Indautxu y el chaval lo vea cerquita y en directo.