Las claves del España-Bélgica: de goleada en goleada a cuartos de final

No tenía motivos para cambiar la alineación Montse Tomé después del 5-0 sobre Portugal en el debut -lo que funciona no se toca, reza un viejo axioma futbolístico– y no la tocó salvo para introducir a la capitana en el equipo. Tan bien funcionó, que España volvió a golear y se metió en cuartos. De los cinco del primer día a los seis del segundo frente a Bélgica, y La Roja ya está en cuartos de final.

Irene Paredes fue la única concesión a la jerarquía que anida en cada grupo. Y quedó justificada su inclusión. Aitana Bonmatí tuvo que esperar hasta el descanso; Cata Coll esperará hasta el tercer partido.

Irene Paredes celebra el 1-0 ante Bélgica. / ANA ESCOBAR / EFE

El gol de la mayor

Vicky López hizo historia ante Portugal al convertirse en la futbolista más joven en marcar un gol. Frente a Bélgica inscribió Irene Paredes su nombre por ser la mayor. Tres días después de cumplir 34 años. Más mérito tuvo. Y no por la edad, sino por ser defensa.

Sus oportunidades para marcar son menores. La aprovechó con una excelente ejecución de una jugada de córner que le permitió cabecear sola. Tan bien ideada estaba, que España la repitió en la segunda mitad, e Irene volvió a rematar sola, pero el balón que rebotó en una defensa belga, lo aprovechó Mariona Caldentey proteger la victoria. La foto del primer gol (Mariona abraza a Irene) se repetía en el cuarto (Irene abraza a Mariona).

Aitana Bonmatí, durante el partido frente a Bélgica. / ANA ESCOBAR / EFE

Un poco más de Aitana

Jugó los últimos 9 minutos frente a Portugal sustituyendo a Vicky López y añadió los segundos 45 ante Bélgica. La víctima de su entrada al campo volvió a ser su joven compañera azulgrana, que ha ocupado en su ausencia la demarcación de interior derecha.

Recomponía así la selección la línea de centrocampistas que la coronó campeona mundial, y de la Nations League. Muy pronto dejó el sello de su calidad con un amago de disparo que engañó a dos jugadoras belgas. El balón salió rozando el poste. Frente a Italia está para jugar "90 minutos o más", como afirmó Montse Tomé, la seleccionadora, para subrayar la recuperación de la futbolista tras la meningitis que la ha apartado de la titularidad.

Claudia Pina celebra con Cata Coll el golazo a la escuadra que significó el 5-2 ante Bélgica. / ANA ESCOBAR / EFE

Una máquina irresistible

Cinco goles a Portugal y seis a Bélgica. No le falta inspiración a La Roja, cuyo dispositivo ofensivo funciona sin problemas. El control y la posesión del balón acaba desgastando a sus rivales, por mucho que estén prevenidas. Era el tercer partido frente al Bélgica en 2025, y el desenlace se repitió en favor de discípulas de Montse Tomé.

"Lo importante era ganar", dijo Paredes para restar importancia a su decisiva aportación, sin negar que, con el objetivo cumplido, se produjeron "desajustes" y "defectos a corregir". Se vieron en los dos goles belgas.

Justine Vanhaevermaet empató a los dos minutos el gol de la defensa española, también en un cabezazo de córner junto al primer palo. Ni Patri Guijarro, su marcadora, ni Adriana Nanclares, en su salida, pudieron combatir el 1,85 de la corpulenta centrocampista. El segundo tanto se produjo en un enorme espacio libre en el eje de la defensa que permitió la escapada en solitario de Hannah Eurlings, con Paredes rompiendo la línea.

Alexia Putellas recibe el abrazo de Salma Paralluelo después de anotar el sexto gol a Bélgica. / Martin Meissner / AP

Alexia, otra vez MVP

La virtud de España, a la vista está, reside en su potencial goleador. Los 11 tantos se los han repartido siete jugadoras. Esther González y Alexia Putellas han anotado tres cada una. La capitana del Barça, vicecapitana en la selección, se llevó por segunda vez el MVP a la mejor del partido. A este paso, exigirá a los redactores de la UEFA un ejercicio de imaginación para explicar los motivos de su elección.

"Una gran líder en el campo con una actitud positiva que brilla a través de ella. Sus habilidades técnicas son extraordinarias, como demuestra su excelente gol. Siempre estuvo en el centro del campo, dando constantemente pases clave en el último tercio", argumentó el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, del primer partido.

"Alexia aportó dos goles, dos asistencias y una amenaza constante en la posesión para España, con su visión de juego para romper líneas y sus pases clave en el último tercio, una espina clavada en el costado de Bélgica, además de mostrar un buen movimiento entre líneas y un excepcional conocimiento de los espacios a explotar", explicaron en el segundo encuentro.