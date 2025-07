Cristóbal Lorente revalida su corona europea con un contestado combate frente a Rubén Gil

Cristóbal Lorente (20-0-2, 8KO) no salió a defender un título, salió a ganar. Daba igual que a quien tuviera delante fuera el actual y hasta ahora invicto campeón de España, Rubén Gil (8-0-1) porque lo que ansiaba el barcelonés era la victoria. Sin embargo, el duro intercambio que compartieron los boxeadores fue sentenciado como nulo en una contestada decisión arbitral de la que dependió la revalida del cetro. En 12 asaltos de pura guerra, Lorente ejerció una presión sin piedad sobre el malagueño, al que tuvo más de la mitad de la pelea aprisionado contra las cuerdas y obligado a ejercer una férrea defensa y un boxeo reactivo.

Ambos púgiles protagonizaron una pelea limpia pero dura, con mucho golpeo al cuerpo y con un Gil trabajando a la contra y un Lorente que llevaba la iniciativa del golpeo. El del KO Verdún mostró un dominio total del espacio sobre el ring del Palau d’esports i Congressos de Platja d’Aro que le valió a pesar del resultado nulo para seguir ejerciendo como monarca europeo del peso pluma.

Custodiado en la esquina por Rafa Martín, tras un par de primeros asaltos muy igualados y técnicos que sirvieron a ambos púgiles para tomarse medidas, empezó la guerra que puso al pabellón en pie y no cesó hasta el último tañido de la campana final tras 12 asaltos de puro espectáculo. Una guerra que fue increscendo con el paso de los asaltos y en los que Lorente se dedicó a llevar a su contrincante por los cuatro costados del ring y someterlo a combinaciones de golpes al cuerpo cuando lo tenía contra las cuerdas, y combinaciones sin filigranas pero efectivas de golpes largos cuando conseguía recuperar la distancia.

La actuación de Gil, por su parte, demostró que el andaluz se encuentra en un estado de forma excelente tras coronarse campeón de España y que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos meses en las tarimas nacionales. "Sabía que Rubén era duro, pero dije que no daría un paso atrás y no lo he dado", afirmó Lorente tras la pelea. "Es un guerrero sin duda porque con tan solo 8 combates me ha dado la batalla de mi vida", apuntó tras colocarse el cinturón y ante el monumental enfado de su contrincante. "Esto es así, creo que el justo ganador he sido yo, y lo digo con todo el respeto a Cristóbal", afirmó el malagueño a los micrófonos de Golstadium al terminar.

Combates de alto voltaje

Previamente, el combate coestelar enfrentó a Andreu Caballero (6-0-0) contra el colombiano Rubén Angulo (14-13-2) en una contienda a seis asaltos en peso superwelter que terminó por descalificación del colombiano al límite del último round. El que recibiera a principios de año la distinción de mejor debutante del pasado 2024, mostró un buen ritmo de boxeo con combinaciones de la mano adelantada a varias alturas y duros golpes al cuerpo. A pesar de que ambos púgiles hicieron gala de su soltura en las esquivas y potencia en el golpeo, Caballero consiguió una gran victoria en lo que terminó por convertirse en una gran exhibición de boxeo sobre un Angulo que llegó a tirar el bucal hasta en cuatro ocasiones para detener la pelea.

El momento de la noche lo protagonizó Ethan Jiménez (9-0-0) del KO Verdún al dejar en la lona al argentino Dorian Maidana (11-6-0) en el primero de los seis asaltos pactados en el peso welter. El aspirante al campeonato de España, fuertemente aplaudido en el pabellón, sentó de una brutal y rabiosa combinación de golpes al cuerpo y crochets al argentino en el primer asalto. Con esta espectacular actuación, Jiménez avanza a un ritmo estratosférico invicto hacia su objetivo de conquistar el cetro nacional y ya ha avisado que tras ello irá a por Samuel Molina, presente en el evento.

Paralelamente, Artur Zbun (4-0-0) ganó por KO técnico en el segundo asalto al serbio Ognjen Mitrovic (1-1-1) en lo que fue una verdadera exhibición de clase en el peso superwelter. El ucraniano, que partía con un récord invicto, agrandó así su palmarés con un buen juego de la mano adelantada y con inteligentes cambios de altura que dejaron fuera de juego al contrincante.

Previamente, Rafa Santos (4-1-0) venció a los puntos por decisión unánime al ucraniano Yehor Priadko (1-6-0) en cuatro asaltos en el peso superwelter. El de Palamós, que volvía al ring tras un parón, estremeció al pabellón en los primeros instantes de pelea al encajar un duro voleón derecho y dos golpes al cuerpo, pero paulatinamente fue recuperando el control ante un Priadko de manos duras pero que se vio obligado a recurrir a los agarrones de cabeza para frenar a Santos en más de una ocasión.