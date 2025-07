Ana Peleteiro anuncia que está embarazada y se perderá el Mundial de Tokio

La atleta gallega Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha anunciado que será madre por segunda vez. “Mucho antes de lo que esperábamos, pero felices de que así sea, la familia Compaoré Peleteiro continúa creciendo”, señala en sus redes sociales la deportista, en un texto que acompaña con una foto en donde su marido y entrenador, el francés Benjamin Compaoré, y su hija Lúa señalan la barriga de la triplista.

Además, Peleteiro apunta que “aún no sabemos casi nada de ti, hijito, pero te amamos y deseamos con todo nuestro corazón”. Aunque la deportista no lo asegura en su comunicado, con el embarazo la atleta no podá competir en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Tokio el próximo mes de septiembre. Recientemente, Peleteiro ya había renunciado a participar en el Europeo por selecciones celebrado en Madrid "por motivos personales".

La triplista gallega tuvo su primera hija, Lúa, en diciembre de 2022 y 14 meses después volvió a la competición. El pasado mes de marzo, se hizo con el bronce en el Mundial de Nanjing (China) y, 15 días antes, conquistó el oro en el europeo al aire libre en Apeldoorn 2025, cita a la que llegó tras su cambio de preparador (sustituyó a Iván Pedroso por Compaoré) y lugar de entrenamiento.