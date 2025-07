Nico y la Tribuna Jesús Garay

Como decía Rafael Alberti para explicar su edad (nació en 1900), perdónenme pero yo nací con el fútbol cuando llegó al Barça Jesús Garay Vecino, un elegante jugador que se había rehecho en el Athletic de Bilbao e ingresó en el Barcelona para hacer allí un fútbol tranquilo y bello, que contrastaba con los que, en aquel tiempo, hacían de la defensa un campo de minas.

Fue tan cuidadoso con las virtudes que debía tener un defensor que Garay pronto se vio señalado para jugar en la media volante que habían convertido en leyendas Segarra, Gensana y luego Vergés. Vergés marcó una vez un gol decisivo el Real Madrid. Yo lo escuché por la radio y sentí que mi hermano se parecía a Vergés, de modo que lo abracé como si él hubiera sido el autor de aquel disparo.

Del Barça y del Athletic

Lo cierto es que Jesús Garay fue, durante los años que estuvo en el Barça, uno de los caballeros de aquel tiempo. Había dejado atrás, naturalmente, al equipo de su vida, y de su pueblo, donde murió en 1995; había nacido en 1931 y se hizo del Barça en 1963, cuando en Barcelona, por ejemplo, se celebraban las crónicas de fútbol de Martin Girard, se aplaudía el paso de Helenio Herrera y nosotros, los que vivíamos en el extrarradio de Tenerife, esperábamos que todo el Barça se pareciera a aquel futbolista vasco, tan elegante caballero inglés oteando el horizonte.

Se dijo entonces, y ahora observo que no se dice, que aquel fichaje que hizo el Barcelona fue celebrado en Bilbao con un simbolismo, que quizá ya no está vigente, pero que entonces formó parte de la vida, y de las celebraciones, del gran equipo que entonces era y ahora sigue siendo el Athletic.

Con aquel fichaje que hizo el Barça el equipo ganó en elegancia, ya se sabe, y el Athletic ganó una tribuna, que entonces se dio en llamar Tribuna Jesús Garay, porque fue con el dinero de ese traspaso como el Athletic amplió las posibilidades de su aforo. Por entonces yo era de los dos equipos, del Barça y del Athletic, que era una manera de ser, a la vez, de los dos equipos que confrontaban al Real Madrid.

Dolor o tristeza

Ahora que ha venido este chaparrón sobre el Barça, y antes sobre Nico, me ha venido a la cabeza esta historia que no es nada edificante para ambos equipos, y sus directivos, que han jugado con un tráfico al que le ha faltado finezza, como decía Amintore Fanfani. Me dio pena ver el Athletic-Barça del último partido de LaLiga y me ha dado una pena horrible lo que le decían los aficionados bilbaínos al chico que se les iba, igual que ahora me da lástima ver como, de nuevo, la culpa es del Barça, como si el Barça no fuera también el equipo que evaluó muy alto el trabajo de Nico de tal manera que él quiso venir, luego no quiso, y finalmente no ha vuelto.

En esas tres oraciones, querer, no querer, volver, hay culpables, pero también hay dolor, o tristeza. Jesús Garay Vecino descansa en paz, su tribuna se habrá alegrado de que Nico vuelva, pero él quizá hubiera saludado también al Barça.