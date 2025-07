Ahora no puedo parar, por Enrique Ballester

La otra noche iba a empezar el Dortmund-Monterrey, una de esas fantasías que nos está brindando el Mundial, y me hice una pregunta inadecuada: ¿Por qué? Por qué no apago la tele y me voy a la cama, si estoy cansadísimo y tengo mucho sueño, si anoche ya hice lo mismo y luego apenas duermo porque enseguida se despiertan los niños, si en teoría estoy de vacaciones y debería descansar algo. Por qué me quedo a ver estos partidos si me da igual quién gane, si ni siquiera me divierte ya, o al menos por qué no lo veo mañana repetido. Me pregunté eso y no supe qué contestarme. Solo asumí la realidad: cuando deja de ser divertido, eres oficialmente adicto.

Y esa es la verdad. Sin darme cuenta, me he convertido en un adicto a este Mundial. Empezó como una broma, por probar, porque lo hacían mis amigos y todo eso, pero no medí las consecuencias y ahora no puedo parar. Reconozco que al principio tenía su gracia: el torneo asomó como un viaje a un tiempo feliz y sin problemas, a los Estados Unidos de nuestra infancia noventera, con el brillo de los colores aún por inventar. Pero han pasado unas cuantas semanas, mis amigos han retomado sus vidas, y yo vuelvo una y otra vez adonde no debía regresar.

Kylian Mbappe y Weston McKennie, de la Juventus, se dan la mano tras un partido del Mundial de Clubs. / Associated Press/LaPresse / LAP

Intuyo que soy víctima de algún experimento de masas, y eso me consuela un poco. Quizá exista una inteligencia superior, no humana, que esté alterando mi voluntad, porque esto es delirante. De hecho, por momentos dudo de que lo que estoy viendo por la tele sea real. No ayuda, siendo honesto, el comportamiento de algunos aficionados que enfocan durante los partidos. A menudo, lo que hacen no tiene nada que ver con lo que está pasando en el juego, como si los hubiesen encargado a la inteligencia artificial. Hay un saque de banda, cambian de plano y aparecen dos tipos que se besan el escudo de la camiseta. O no pasa nada en absoluto y se alteran lo máximo. Mi confusión crece a la par que mis problemas, porque inexplicablemente no puedo dejar de mirar. Hablo solo.

Todo pasa

A ratos vivo con miedo múltiple: por un lado me preocupa que esto no termine nunca y fulmine mi vida social y familiar, y por otro temo qué será de mí cuando acabe el Mundial. Todas esas cosas importantes -médicas, financieras, administrativas- que estoy aplazando y que se van a acumulando porque ahora tengo otra prioridad. Todas esas cosas me atacarán como un bumerán.

De alguna manera, debería haber visto venir esta trampa. Sé que no estoy solo en esto porque nunca lo he estado. Algunos tendemos a esta clase de desastrito. En mi caso, pudo ser la NBA durante un montón de años, los Juegos Olímpicos en husos horarios problemáticos o las partidas interminables al Football Manager cruzando madrugadas. En otros casos no se necesita ni excusa: vale la teletienda o alguna otra mierda. Acostumbrarse a ver amanecer es más fácil de lo que parece, aunque de vez en cuando te preguntes por qué, y ese por qué haga daño.

Pero no pasa nada. La mayoría de las veces, igual que llega, pasa. El Mundial acabará y nos encauzaremos hacia otra dinámica menos absurda y más sana, y cumpliremos. Eso sí, no lo diremos, pero alguna madrugada también lo echaremos de menos.